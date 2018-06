Pesquisadores usam inteligência artificial para prever vencedor da Copa de 2018

Uma equipe de estudiosos formada por pesquisadores de duas universidades alemãs e uma belga (Universidade Técnica de Dortmund, Universidade Técnica de Munique e Universidade de Ghent, respectivamente) usaram inteligência artificial para prever o campeão da Copa do Mundo da Rússia: a Espanha. O trabalho foi publicado no dia 8 de junho, antes de a seleção espanhola demitir seu técnico.

Em segundo lugar, os resultados apontam que estará a Alemanha, atual campeã -e que perdeu para o México em sua estreia, neste domingo (17). Se as previsões do trabalho se confirmarem, o Brasil ficará em terceiro.

Outra conclusão da pesquisa é que ter jogadores que disputaram a Champions League é fator importante para a seleção figurar como favorita. Em 2018, o torneio europeu foi vencido pelo Real Madrid, time espanhol, pela terceira vez seguida.

Foto: Reprodução/FIFA/Getty Images

A Espanha é o país com o maior número de triunfos (18, sendo 13 do Real e 5 do Barcelona) e campeão das últimas cinco edições da Champions League. O último não espanhol a vencer foi o alemão Bayern, em 2013.

Para chegar a todos esses resultados os pesquisadores fizeram em torno de 100 mil simulações a partir de um banco de dados que compilou resultados das últimas Copas e de outros campeonatos.

Embora em diferentes posições, os países que ocupam os primeiros lugares são os mesmos de previsões divulgadas recentemente por agências de riscos que fazem suas apostas com base em sistemas do mercado financeiro.

O Brasil é o favorito da agência Goldman Sachs. Segundo eles, a vitória virá numa revanche, na final, contra a Alemanha –que em 2014 eliminou o país no histórico 7 a 1.

Folhapress