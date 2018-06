'Parou aqui', ironiza zagueiro suíço ao postar foto em que puxa Neymar

O zagueiro Fabian Schar celebrou nas redes sociais o empate e o seu desempenho na partida contra o Brasil por 1 a 1, no domingo (17), em Rostov-on-Don, pela Copa do Mundo. Para ilustrar seus feitos em campo, o suíço postou foto em que puxa a camisa da Neymar.

Na legenda da imagem, Schar escreveu a hashtag "#stophere" ("parou aqui"), acompanhada de um emoji de risada.

"Bom começo, garotada! #Suíça #seleção #Copa2018 #Russia #brasui #parouaqui", escreveu Schar, que levou cartão amarelo por falta em Neymar.

Foto: Reprodução/Instagram

Em outra imagem, o zagueiro foi fotografado acompanhando o atacante Firmino, com as mesmas hashtags da ilustração anterior. No empate da seleção brasileira contra a Suíça, Neymar reclamou da violência do time rival.

Segundo levantamento feito pela Opta Sports, com 10 infrações recebidas, Neymar se tornou o mais caçado desde Alan Shearer em Inglaterra x Tunísia, pela Copa do Mundo de 1998.

De tão caçado, o brasileiro só conseguiu ser realmente perigoso em uma conclusão, de cabeça, nos minutos finais. Ele ainda deu boas assistências para Paulinho e Coutinho, que desperdiçaram.

Neymar teve o meião rasgado e ficou irritado em pelo menos três situações. Aos 13min, Behrami pisou sobre ele, que levou a mão ao pé direito, operado. Já no segundo tempo, aos 12min, travou bola com Lichtsteiner e saiu mancando no mesmo pé. Ainda caiu após nova pancada de Behrami, e acusou dores no pé esquerdo.

Folhapress