A Nigéria contou com dois belos gols de seu atacante Ahmed Musa para vencer a Islândia por 2 a 0 nesta sexta-feira (22), na Arena Volgogrado, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo.

O resultado deu à seleção africana seus três primeiros pontos no torneio, mas também facilitou a missão da Argentina na luta pela ida às oitavas. Ambas com chances de classificação, as equipes se enfrentam na última rodada, na próxima terça (26), a partir das 15h (de Brasília), em São Petersburgo.

Nigéria vence Islândia e terá duelo com Argentina por classificação. (Foto: Divulgação/FIFA)



O time de Messi soma apenas um ponto até aqui e, para passar de fase, precisa vencer a Nigéria e contar com empate ou derrota da Islândia, também com um ponto, contra a já classificada Croácia, com seis.

Caso os islandeses vençam os croatas, a vaga será decidida no saldo de gols, critério em que os europeus levam vantagem no momento: -2 a -3.

O jogo desta sexta foi de praticamente nenhum brilho técnico, mas Musa compensou com dois lindos gols.

Nigéria vence Islândia e terá duelo com Argentina por classificação. (Foto: Divulgação/FIFA)



Primeiro, em contra-ataque rápido do time africano, Moses disparou pela direita e cruzou. A bola não chegou com precisão, mas Musa dominou bem, já se livrando da marcação, e bateu com força para abrir o placar, aos 3min do segundo tempo.

Depois, aos 29min, em mais um contragolpe, Musa recebeu pela esquerda, passou pelo defensor, driblou também o goleiro e ampliou para os africanos.

Após levar o segundo gol, a Islândia se lançou à frente e conseguiu um pênalti. Finnbogason foi derrubado na área e o árbitro não marcou nada inicialmente, mas depois de rever o lance no vídeo, confirmou a penalidade.

Nigéria vence Islândia e terá duelo com Argentina por classificação. (Foto: Divulgação/FIFA)



Referência técnica do time, Gylfi Sigurdsson foi para a bola, mas bateu muito mal, por cima do gol, e jogou fora a chance de reação.

NIGÉRIA

Uzoho; Balogun, Troost-Ekong e Omeruo; Moses, Ndidi, Mikel, Etebo (Iwobi) e Idowu (Ebuehi); Iheanacho (Ighalo) e Musa. T.: Gernot Rohr

ISLÂNDIA

Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Sigurdsson (Ingason) e Magnusson; Gislason, Gunnarsson (Skulason), Sigurdsson e Bjarnason; Bödvarsson (Sigurdarson) e Finnbogason. T.: Heimir Hallgrimsson

Local: Arena Volgogrado, em Volgogrado (RUS)

Juiz: Matt Conger (NZL)

Cartão amarelo: Idowu (NIG)

Gols: Musa (NIG), aos 3min e aos 29min do 2º tempo

Folhapress