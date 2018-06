Neymar superou nesta sexta-feira (22) o ex-atacante Romário em gols pela seleção brasileira. O atual camisa 10 do Brasil fez o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica e chegou à marca de 56 gols, contra 55 do tetracampeão.

Agora, apenas três jogadores estão à frente de Neymar: Pelé, com 95 gols, Ronaldo, com 67, e Zico, com 66. Já a média de gols de Neymar é similar à de Ronaldo (0,64 por jogo). Romário supera essa marca, com 0,74.

Neymar supera Romário e se torna quarto maior artilheiro da seleção. (Foto: Divulgação/FIFA)



Neymar também igualou Romário em número de gols marcados em Copas. O camisa 10 da seleção de Tite soma cinco gols em Mundiais -foram quatro em 2014 e agora um em 2018. O ex-atacante fez os cinco gols na campanha do tetra em 1994.

Veja o ranking:

1º Pelé - 95 gols em 114 jogos (média: 0,83)

2º Ronaldo - 67 gols em 105 jogos (média: 0,64)

3º Zico - 66 gols em 88 jogos (média: 0,75)

4º Neymar - 56 gols em 87 jogos (média: 0,64)

5º Romário - 55 gols em 74 jogos (média: 0,74)

Folhapress