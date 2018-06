Neymar sente dores e, mancando, abandona treinamento da seleção

O atacante Neymar, 26, deixou o treino desta terça-feira (19) após 15 minutos de atividade. Ele sentiu dores no pé direito quando participava de uma roda de bobinho com Willian, Miranda, Thiago Silva, Coutinho e Paulinho. Assim que sentiu a dor, ele deixou a atividade mancando e acompanhado do fisioterapeuta Bruno Maziotti.

Nos 20 minutos de atividade aberta para os jornalistas nesta terça-feira, o técnico Tite não deu pistas se modificará a equipe para o duelo contra a Costa Rica, marcado para sexta-feira (22), às 9h (horário de Brasília), em São Petersburgo.

Durante a partida de estreia contra a Suíça, Neymar levou a mão ao tornozelo direito e passou a mancar, indicando dores no local. No segundo tempo, passou a caminhar de forma tímida pelo lado direito, de vez em quando com dificuldades para pisar no chão.

O jogador enfrentou uma fratura no quinto metatarso do pé direito no fim de fevereiro, durante partida entre PSG e Olympique, pelo Campeonato Francês. Passou por cirurgia no início de março, enfrentando quase três meses de recuperação na sequência.

Neymar voltou aos gramados no amistoso entre Brasil e Croácia, em Liverpool. "Depois que esfria, dói. Mas não é nada preocupante. Não tenho nada a declarar [sobre as faltas sofridas].

Foto: Ilustrativa/Reprodução/CBF/Lucas Figueiredo

Se a arbitragem não presta atenção, é ruim para o futebol", reclamou o atacante após a estreia. Ele deixou o vestiário da seleção caminhando com dificuldades.

No jogo, o atacante Neymar sofreu o maior número de faltas por um único atleta em uma mesma partida de Copa do Mundo desde 1998. Foram 10 infrações em cima do camisa 10 da seleção brasileira, que deixou a Arena Rostov mancando, com dores no tornozelo direito.

A última vez que um jogador foi tão caçado em campo foi na Copa do Mundo de 1998, na França. Na ocasião, o inglês Alan Shearer sofreu 11 faltas na vitória por 2 a 0 contra a Tunísia.

Apesar do excesso de infrações em cima do jogador brasileiro, o médico da seleção Rodrigo Lasmar demonstrou tranquilidade com a situação do atacante.

"Nenhuma preocupação. Da parte médica, ele estará 100% para o próximo jogo. Não vai passar por nenhum tratamento específico, não estamos preocupados", disse o médico -o Brasil pega a Costa Rica na sexta-feira (22).

Segundo Lasmar, "as pancadas foram no tornozelo, e não no pé operado", explicou.

Folhapress