"Não sei jogar se não for para vencer", afirma técnico da Inglaterra

Com Bélgica e Inglatrerra já classificadas, o jogo de quinta-feira entre as duas seleções definirá apenas o primeiro lugar do Grupo G. Mas há um tempero especial na partida: a segunda colocada deve ter um caminho menos complicado nas fases seguintes.

Por causa disso, a Fifa afirmou que punirá quem intencionalmente receber cartões amarelos, que será o critério de desempate adotado caso haja empate na derradeira partida -ambas as seleções estão iguais em saldo de gols e número de gols marcados.

(Foto: Divulgação/Fifa)

Gareth Southgate, técnico inglês, descarta qualquer chance de jogar pela vice-liderança da chave. "Não podemos pensar assim [em ficar em segundo], queremos vencer todos os jogos", disse Southgate. "Eu nem sei como começar um jogo se não for para vencer."

É possível que as seleções mais poderosas e tradicionais fiquem do mesmo lado da chave a partir das oitavas de final. Lá já estão Uruguai, Portugal, França e Argentina. Ainda existe a possibilidade de Brasil (se for líder do Grupo E) e Alemanha (se ficar em segundo no Grupo F) ficarem também desse lado.

Do outro lado, ao lado da perdedora de Bélgica e Inglaterra, estará apenas a Espanha dentre aquelas que são as grandes forças. O jogo entre Bélgica e Inglaterra está marcado para as 15h de quinta-feira.

Folhapress