O capitão do Brasil contra a Sérvia será o zagueiro Miranda. O anúncio foi feito por Tite na manhã desta terça-feira (26), véspera do duelo marcado para Moscou, às 15h (de Brasília).

Nos dois primeiros jogos da seleção na Copa do Mundo, a braçadeira havia ficado com Marcelo, na estreia, contra a Suíça, e Thiago Silva, no jogo seguinte, diante da Costa Rica.

Miranda será o capitão do Brasil em jogo que decide a vaga. (Foto: Reprodução/Instagram)



Com a partida desta quarta-feira (27), Miranda chegará ao quarto jogo como dono da braçadeira, igualando Daniel Alves como o atleta que mais vezes teve esse cargo na Era Tite.

Miranda é forte candidato ao cargo de capitão da seleção brasileira em uma eventual final, com a responsabilidade de levantar a taça em caso de título.

O jogo contra os sérvios define se o Brasil avança ou não às oitavas de final da Copa do Mundo.

Líder do grupo com quatro pontos, a seleção brasileira se classifica para a próxima fase se conseguir ao menos empatar. A igualdade, no entanto, não garante a primeira colocação.

OS CAPITÃES DA ERA TITE

4 jogos: Daniel Alves e Miranda (somada a partida contra a Sérvia);

2 jogos: Marcelo e Thiago Silva;

1 jogo: Paulinho, Casemiro, Marquinhos, Willian, Renato Augusto, Neymar, Philippe Coutinho, Alisson, Gabriel Jesus, Filipe Luís, Fernandinho e Robinho.

Folhapress