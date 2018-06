Mina comemora segundo gol na Copa e vaga nas oitavas de final

Yerry Mina foi o grande herói da classificação da Colômbia às oitavas de final da Copa do Mundo nesta quinta-feira (28).

O ex-palmeirense, hoje jogador do Barcelona, foi quem abriu o placar na vitória sobre a Polônia, na segunda rodada, e quem fez o único gol do triunfo por 1 a 0 sobre Senegal, na partida que garantiu os sul-americanos na próxima fase.

Eleito o melhor da partida, o zagueiro celebrou a vaga. "Queria dedicar à minha família, aos meus amigos e a toda a Colômbia. Agora vamos continuar trabalhando. O professor tinha um plano e nós cumprimos. Eles [senegaleses] são rápidos e técnicos, mas aos poucos nós nos tornamos os donos da partida", analisou Mina.

Foto: Divulgação/FIFA

O defensor fez seus dois gols de cabeça, mostrando o faro de gol já conhecido dos torcedores palmeirenses. "Toda vez que eu vou para o ataque, eu vou para isso, buscando meu melhor. Eu peço para Deus e vou com tudo", contou.

Com seis pontos, graças às duas vitórias nas últimas duas rodadas, a Colômbia avançou às oitavas de final com o primeiro lugar do Grupo H. Na próxima fase, encara o segundo colocado do Grupo G, que será definido no duelo entre os dois times já classificados: Inglaterra e Bélgica.

Foto: Divulgação/FIFA







Folhapress