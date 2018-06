Messi diz que título da Copa do Mundo é sonho de infância

Aos 30 anos, Messi dá passos largos para estar cada vez mais próximo dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas uma sina ainda marca a carreira do argentino: ele nunca ganhou o título mais sonhado da carreira de um jogador de futebol: da Copa do Mundo. Na Rússia, a partir do próximo sábado (16), Messi terá a quarta oportunidade da carreira. Da última vez, no Brasil, em 2014, falhou no jogo final.





"Nosso desafio é sermos campeões", disse o argentino, em entrevista publicada nesta quarta-feira (13) pelo jornal inglês Express. "Para a Argentina, a Copa do Mundo é especial, é um grande sonho poder conquistar a Copa de novo. Para mim, seria a realização de um sonho de infância, então você pode ter certeza que eu vou dar tudo que puder", completou o jogador do Barcelona.





Depois do vice-campeonato no Brasil, a Argentina sofreu para se classificar à Copa do Mundo na Rússia. A ponto de chegar à última rodada ainda correndo riscos reais de não ir ao Mundial. Messi acha que essa dificuldade apresentada nos últimos meses não impede o time de Jorge Sampaoli de brigar por um título que sua geração de argentinos não viu nem ao menos pela televisão -o último título foi conquistado em 1986.





"É verdade que a fase de classificação foi complicada para nós, porque levamos muito tempo para conseguir a vaga. Mas o importante é que estamos aqui na Copa do Mundo e vamos dar tudo para conseguirmos o máximo que pudermos", destacou o craque.





Na entrevista ao jornal britânico, Messi falou sobre cada um dos adversários da Argentina no Grupo D. A estreia será contra a Islândia. "Será importante começarmos fortes. A Islândia foi bem em sua última competição [a Euro], então a primeira partida não será confortável. Mas esses são os jogos que você precisa ganhar se você não quiser que os próximos jogos sejam ainda mais complicados", avaliou.





A respeito da Croácia, disse: "É um grande time, com jogadores nas grandes ligas europeias, o que os torna perigosos". Já a respeito da Nigéria, admitiu não saber muito. "Mas os times africanos normalmente são compactos, resistentes e fortes. Portanto, não será um passeio tranquilo", apostou.

Folhapress