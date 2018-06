Pelo segundo jogo seguido, Philippe Coutinho foi eleito pela Fifa como o melhor em campo da vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, nesta sexta-feira (22), em São Petersburgo.

Melhor do jogo, Coutinho diz que seleção foi premiada com vitória. (Foto: Divulgação/FIFA)

E não é por menos. O meia-atacante do Barcelona fez o gol que abriu o placar para o triunfo, já nos acréscimos, e foi decisivo para salvar a seleção.

Melhor do jogo, Coutinho diz que seleção foi premiada com vitória. (Foto: Divulgação/FIFA)



Após a partida, ele falou sobre o nervosismo do duelo e exaltou a atuação do grupo. "Uma emoção muito grande. Foi um jogo muito difícil desde o primeiro minuto. A gente buscando chutes de fora da área, tentando, fomos premiados pela atuação do grupo. Todo mundo correu e se dedicou. Merecemos a vitória", comentou.

"A gente sabe que a responsabilidade é sempre grande na seleção brasileira. Estar mentalmente forte do primeiro ao último [minuto]", completou o jogador do Barcelona, em entrevista coletiva.

Melhor do jogo, Coutinho diz que seleção foi premiada com vitória. (Foto: Divulgação/FIFA)



O zagueiro Miranda também foi ouvido na saída do gramado e elogiou o time brasileiro por não desistir da vitória, apesar do ferrolho armado pelos costa-riquenhos.

"Esperava um jogo difícil, uma seleção bem organizada. Estamos de parabéns pela organização, mas, acima de tudo, por não deixar de acreditar. A seleção estava bem, sabíamos que no momento certo iríamos encaixar uma bola."

Melhor do jogo, Coutinho diz que seleção foi premiada com vitória. (Foto: Divulgação/FIFA)



O defensor também exaltou a maturidade dos comandados do técnico Tite. "Parabéns para todos que tiveram maturidade para superar todas as adversidades. No momento certo, soubemos sair com a vitória. A Copa é bem disputada. Sabemos que não tem jogo fácil. O normal é esse jogo truncado, jogo de 1 a 0."

Melhor do jogo, Coutinho diz que seleção foi premiada com vitória. (Foto: Divulgação/FIFA)



Folhapress