Latitude 30 oferece ambiente sofisticado para jogos da Copa

O ano de 2018 está sendo movido pela emoção do amor ao futebol com a Copa do Mundo. Inserido na vasta programação de eventos de Teresina, o Restaurante Latitude 30 escala você para o #TorcidaLatitude30.



Neste domingo (17), a concentração iniciará a partir das 12h com a casa aberta para almoço. A transmissão dos jogos acontecerá nos salões do restaurante em televisões de alta definição, com direito a promoções, cardápio especial e, claro, muito samba ao som do Grupo Candeia.

Para quem quer conforto e atendimento de primeira, o Latitude 30 está disponibilizando reservas antecipadas através dos números (86) 3303-3088, 98139-6522 ou pelo aplicativo do restaurante, disponível para download na Play Store e App Store.