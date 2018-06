Latam demite funcionário envolvido em vídeo machista na Rússia

A Latam demitiu nesta quarta-feira (20) o funcionário Felipe Wilson, envolvido em um vídeo machista com russas durante a Copa do Mundo. A reportagem confirmou o desligamento com fontes ligadas à empresa.

Wilson participou de uma gravação na qual pede para três russas repetirem uma frase de baixo calão em português. Nas imagens, os dois homens incentivam as mulheres a falar: "eu quero dar a b... para vocês".

Consultada pela reportagem desde terça (19), a Latam diz ter ficado incomodada com a postura do funcionário, que atuava como supervisor de aeroportos. Na manhã desta quarta, a companhia aérea divulgou um novo comunicado para tratar sobre a saída do funcionário.

"A LATAM Airlines Brasil repudia veementemente qualquer tipo de ofensa ou prática discriminatória e reforça que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa. A partir deste pressuposto, a companhia informa que tomou as medidas cabíveis, conforme seu código de ética e conduta", escreveu.

São pelo menos três casos de vídeos machistas divulgados desde o início do Mundial. Nesta quarta, uma nova filmagem mostra um brasileiro agindo de maneira semelhante ao pedir para uma russa falar "você vai dar para todo mundo de Montes Claros."

Os casos podem se tornar um problema jurídico no país-sede da Copa do Mundo. A jurista Alena Popova entrou com uma denúncia após recolher assinaturas em uma petição que recrimina o ato de alguns brasileiros no país.

José Edgar de Matos e Leandro Carneiro - Folhapress