Japão e Senegal fazem duelo improvável pela liderança do grupo

Numa Copa do Mundo pródiga de dificuldades para os times antes considerados favoritos, poucos confrontos na segunda rodada da primeira fase são tão emblemáticos desse cenário.

Japão e Senegal se enfrentam neste domingo (23) em Iekaterinburgo, e um deles poderá sair líder do grupo e com a classificação encaminhada para as oitavas de final caso vença a outra zebra. Isso porque, na primeira rodada, os dois times lograram pequenos feitos no Mundial.

Liderado pelo atacante Shinji Kagawa, o Japão derrotou a Colômbia por 2 a 1, naquela que foi a primeira vitória de um time asiático contra um sul-americano em Copas.

Foto: Reprodução/FIFA/Getty Images



Kagawa vinha sendo negligenciado na equipe até a chegada do veterano técnico Akira Nishino, em abril. Ex-jogador do Manchester United (ING), hoje no Borussia Dortmund (ALE), ele converteu o pênalti que abriu o placar.

Já os africanos, sob comando do técnico Aliou Cissé, surpreenderam os poloneses do atacante Robert Lewandowski. Em uma Arena Spartak lotada e majoritariamente pró-Polônia, Senegal derrotou os então favoritos por 2 a 1.

Ambos os times procuram fazer história. Os japoneses têm mais tradição em Copas, e desde 1998 estiveram em todas as edições –tendo chegado duas vezes às oitavas de final, em casa, em 2002, e na África do Sul, em 2010.

Já Senegal só participou do Mundial de 2002, quando surpreendeu e chegou às quartas, derrotado pela então promissora Turquia. Decepcionou nas três edições seguintes, sem se classificar.

O jogo entre ambos será na Arena Iekaterinburgo, um dos estádios mais peculiares do Mundial. Para não alterar a fachada histórica, de 1957, foram feitas duas arquibancadas temporárias externas que fazem a construção parecer um bolo fatiado.

Ao fim da Copa, como no caso do Itaquerão, as estruturas serão desmontadas. A capacidade cairá de 35 mil para 25 mil pessoas.

JAPÃO X SENEGAL

12h, na Arena Iekaterinburgo

TV: Globo, FoxSports e SporTV

Folhapress