Inglaterra e Bélgica são os destaques no quinto dia de Copa

Nesta segunda-feira (18) é a vez da Inglaterra e da Bélgica entrarem em campo na Copa do Mundo. As duas seleções estão no mesmo grupo, o G, e são favoritas para avançar à próxima fase. No outro jogo do dia, Suécia e Coreia do Sul se enfrentam pelo grupo F.

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Reprodução



Suécia x Coreia do Sul

A vitória do México sobre a Alemanha deixou o grupo F mais imprevisível. A Suécia entra em campo com boas credenciais. Chegou à Copa do Mundo depois de eliminar a Itália na repescagem das eliminatórias. Uma vitória sueca é fundamental para as pretensões do país na Copa. A Coreia do Sul é, teoricamente, a seleção mais fraca do grupo, mas a vitória mexicana mostrou que o favoritismo precisa ser confirmado. Suécia e Coreia do Sul se enfrentam às 9h, em Nizhny Novgorod.

Bélgica x Panamá

A Bélgica é uma das seleções da qual mais se espera uma boa Copa do Mundo. Hazard, Dembélé, Fellaini, De Bruyne, além do goleiro Courtois, são destaques nos clubes onde jogam. Em 2014, a Bélgica parou na Argentina, nas quartas-de-final, mas quer ir mais longe. Já o Panamá é um estreante em copas do mundo. Espera-se uma participação tímida da seleção da América Central. As duas seleções se enfrentam em Sochi, às 12h.

Tunísia x Inglaterra

Na Copa de 1990, na Itália, os ingleses chegaram à semifinal e perderam para a Alemanha. Desde então, o país tem decepcionado em copas e nunca mais chegou tão longe. Em 2014, os ingleses não ganharam nenhuma partida, conseguindo apenas um ponto no grupo e voltando cedo para casa. A Inglaterra deposita esperança em Sterling, Harry Kane e na maior promessa do time, o jovem Delle Ali, de 22 anos. O jogo começa às 15h, em Volgogrado.

Agência Brasil