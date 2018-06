Goleiro sul-coreano fala em melhor jogo da carreira e chora no fim

A Coreia do Sul derrotou a Alemanha por 2 a 0 nesta quarta-feira (27) e eliminou a atual campeã mundial. Goleiro sul-coreano, Jo Hyeon-woo disse que fez o melhor jogo de sua carreira e revelou um choro do time quando descobriram que também acabaram fora da Copa.

"Eu nunca fiz um jogo perfeito como esse antes, em toda a minha carreira. Mas não estive sozinho. Todos os jogadores da Coreia, e também o técnico, estavam jogando para o povo coreano, todos nós nos tornamos um para o povo coreano. Foi somente após a partida que percebemos a pontuação e, claro, ficamos desapontados, e é por isso que muitos de nós choramos", disse Jo Hyeonwoo.

Goleiro sul-coreano, Jo Hyeon-woo disse que fez o melhor jogo de sua carreira. (Foto: Divulgação/FIFA)



O resultado desta quarta deixou a Alemanha com apenas três pontos. Suécia e México terminaram a primeira fase com seis, se classificaram e vão enfrentar quem passar do Grupo E, do Brasil. Já a Coreia do Sul, também com três pontos, ficou em terceiro, vencendo os alemães no saldo de gols.

Folhapress