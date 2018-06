Goleiro da Costa Rica faz grandes defesas, mas Sérvia ganha de 1x0

Em jogo equilibrado, a Sérvia precisou de uma cobrança de falta para bater a Costa Rica por 1 a o na Samara Arena. O time europeu teve mais posse de bola, mas os costarriquenhos conseguiram chegar com mais perigo no ataque. Líder do Grupo E, a Sérvia agora aguarda o resultado do jogo entre Brasil e Suíça, que será realizado ainda neste domingo (17), ás 15h.





(Foto: Divulgação/Fifa)



Oponente do Brasil na última rodada do grupo E da Copa do Mundo, a Sérvia fez um golaço aos onze minutos do segundo tempo. Kaylor Navas, goleiro da seleção americana e do time espanhol Real Madrid, fez boa partida e muitas defesas que salvaram o time de um resultado pior, porém não conseguiu chegar na bola parada cobrada pelo lateral-esquerdo Kolarov, da Roma.

Derrotada, a Costa Rica enfrenta o Brasil na segunda rodada de sua chave na próxima sexta-feira (22), às 9h. A Sérvia volta ao campo no mesmo dia, às 15h, para jogar contra a Suíça.

