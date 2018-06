Gato 'vidente' aponta Rússia como a vencedora de jogo de abertura da Copa

O gato Achilles fez seu primeiro "palpite" para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (13), em evento em São Petersburgo, o felino apontou a Rússia como a vencedora do duelo contra a Arábia Saudita, o primeiro jogo do Mundial, na quinta-feira (14).





Para definir a escolha de Achilles, foram colocadas duas tigelas com ração. Em uma tigela tinha a bandeira da Rússia. Na outra, a bandeira da Arábia Saudita. O gato escolheu a comida do pote russo, "projetando" a vitória do selecionado europeu.

Achilles já foi notícia mundo afora na última Copa das Confederações, no ano passado, o que fez dele uma escolha natural para o próximo Mundial. Em 2017, inclusive, teve até coletiva de imprensa para apresentar o gato à mídia internacional.





Em sua primeira experiência, Achilles participou de quatro rodadas da Copa das Confederações: acertou três vencedores e hesitou ao optar por uma tigela no quarto jogo. Como este terminou empatado, a mídia local considerou seu palpite como certo.





Surdo e pesando 4,7 kg, Achilles chega ao Mundial para ocupar o posto de "vidente". Sua missão não é fácil: ter o mesmo sucesso que o polvo Paul quando este acertou 100% dos sete resultados que "previu" na Copa disputada na África do Sul, em 2010.





Mas Achilles não é um gato qualquer. Ele é um dos 50 gatos que dão sequência a uma tradição secular do museu Hermitage, em São Petersburgo, protegendo de roedores as milhares de obras de arte do estabelecimento.





Achilles e os demais gatos do museu contam até com uma assessora de imprensa especializada. Maria Halttunen é contratada pelo museu justamente para lidar com a mídia quando o assunto envolve os gatos do local e a história relacionada aos felinos moradores de lá.

Folhapress