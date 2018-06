Gareca elogia Guerrero, mas diz que ainda não definiu equipe titular

Após o último treino do Peru antes de enfrentar a seleção da França, o técnico Ricardo Gareca foi à coletiva de imprensa nesta quarta-feira (20) e se incomodou logo na primeira pergunta, quando um jornalista questionou sobre a presença de Paolo Guerrero entre os titulares.

O treinador elogiou o jogador, mas se esquivou ao dizer que ainda não definiu os 11 principais. "Não definimos o time ainda. Então eu não posso responder a sua pergunta. Paolo está bem fisicamente. Foi o último a se juntar ao elenco, mas está muito bem", declarou Gareca em entrevista coletiva.

Foto: Reprodução/Instagram

Gareca também exaltou a equipe da França, mas disse que não jogará de forma diferente só pela magnitude dos adversários. Segundo o treinador, é importante a equipe manter a forma de jogo.

"Vamos jogar contra a França como sempre jogamos. Em todas as partidas nós temos um estilo e vamos manter. Eu gosto de definir um estilo, que é independente da estratégia de jogo. Claro que respeitamos a França, é a favorita do grupo. Mas acho que podemos vencer qualquer time", afirmou o treinador da seleção peruana.

A seleção do Peru enfrenta a França nesta quinta-feira (21), às 12h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C.

