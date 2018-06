Gabriel Jesus saiu da vitória do Brasil sobre a Costa Rica nesta sexta-feira (22) incomodado com a postura da torcida. Em entrevista logo após o 2 a 0, o atacante disse que os jogadores precisam de mais apoio na Copa do Mundo.

"Não vai ser fácil, a gente sabe como são os jogos, não está sendo fácil para ninguém. Hoje foi de parar o coração, na raça, do jeito brasileiro. Ninguém gosta de passar por isso que aconteceu hoje. É apoiar, acima de tudo, críticas já temos demais. A gente convive com isso, em todas as profissões, sabemos como é, nós jogadores, o estafe todo, comissão, temos em mente a responsabilidade, o orgulho que a gente carrega, carrega mais de 200 milhões, então é apoiar. Não só o sonho, a vontade nossa, mas a vontade de todos brasileiros. Temos de apoiar mais os nossos jogadores", disse.

Gabriel Jesus diz que seleção sofre muitas críticas. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



O Brasil encontrou muitas dificuldades para furar a retranca da Costa Rica. A demora para abrir o placar refletiu na torcida. Vaias foram ouvidas na Arena de São Petersburgo ao fim do primeiro tempo.

"Todas as equipes que jogarem contra o Brasil vão vir fechadas, com medo. Temos um ataque bom, um time bom. Começa desde o Alisson, o meio, o ataque", continuou Jesus.

O primeiro gol brasileiro saiu apenas aos 45min do segundo tempo, quando o próprio Gabriel Jesus ajeitou para Philippe Coutinho mandar para o fundo das redes. Já nos acréscimos, Neymar deu números finais à partida.

"Se pegar o jogo, dominamos a partida. Normal tomar um ou dois contra-ataques, mas dominamos. Poderia ser típico jogo que poderia complicar tudo. Mais do que a qualidade, nossa vontade pôde prevalecer. Conseguimos vencer. Que sirva de aprendizado. Não que a gente não tenha jogado bem, mas que nenhum jogo será fácil", completou Jesus.

O resultado levou a seleção brasileira aos quatro pontos no Grupo E da Copa do Mundo. Ainda nesta sexta-feira (22), contudo, os comandados de Tite poderão cair para segundo caso a Sérvia vença a Suíça.

Folhapress