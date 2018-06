Francês admite fingir lesão para ganhar tempo contra Austrália

O zagueiro francês Lucas Hernández admitiu que fingiu estar lesionado para ganhar tempo na vitória apertada de 2 a 1 de sua equipe contra a seleção australiana, no sábado (16). Após o gol que desempatou a partida, ele se jogou no gramado, fazendo cera.

O jogo marcou o primeiro uso do VAR (árbitro assistente de vídeo, em inglês) em uma Copa do Mundo. A ferramenta foi decisiva para o primeiro gol da França, em cobraça de pênalti confirmado pelas imagens.

"Como vimos contra a Austrália, houve momentos em que eu exagerei um pouco", declarou Hernández em entrevista coletiva no domingo (17). "É parte do espetáculo, parte do jogo, [e] eu estou acostumado a fazer isso."

Foto: Reprodução/Instagram

O jogador, entretanto, não mostrou arrependimento. "Ajudou o time a ganhar tempo. Eu faço isso às vezes. É parte do meu jogo", disse.

Hernández, 22, afirmou que aprendeu o que faz em campo com ex-defensor argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri, time que defende. "Aprendi por mais de 11 anos no clube, e ainda estou tentando melhorar."

Ele se definiu como um jogador discreto e agressivo, não importa a ocasião. "Quando entro no gramado, sei qual é o meu objetivo –me doar e marcar forte. É meu estado de espírito. Estou pronto desde o primeiro minuto da partida", concluiu.

A França volta à campo pela segunda rodada do grupo C na quinta-feira (21) contra o Peru, ao meio-dia (horário de Brasília), na Arena Iekaterinburgo. Já a Austrália enfrenta a Dinamarca no mesmo dia, às 9h, em Samara.

Folhapress