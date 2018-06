França se classifica e elimina o Peru da Copa

Depois de atuação apagada na estreia, o atacante francês Kylian Mbappé conseguiu ser decisivo nesta quinta-feira (21) ao marcar o gol da vitória da França por 1 a 0 sobre o Peru, resultado que classificou os franceses e eliminou os peruanos da Copa do Mundo na Rússia.

Kylian Mbappé conseguiu ser decisivo nesta quinta-feira (21) ao marcar o gol da vitória da França por 1 a 0 sobre o Peru. (Foto: Divulgação/FIFA)



Agora com seis pontos, a França lidera o Grupo C do Mundial, seguida pela Dinamarca, com quatro. O jogo entre essas duas equipes na próxima terça-feira (26), em Moscou, poderá definir o futuro dos dinamarqueses no torneio e a posição dos franceses na classificação.​

No primeiro tempo, França e Peru tiveram uma boa chance para cada lado. Griezmann parou na defesa de Gallese e Guerrero, dentro da grande área, não conseguiu superar Hugo Lloris, que completou seu 100º jogo pela seleção na Arena Iekaterinburgo.

No primeiro tempo, França e Peru tiveram uma boa chance para cada lado. (Divulgação/FIFA)



Capitão, Lloris é o sétimo jogador da história da equipe francesa a atingir a marca. Os outros seis foram todos campeões do mundo em 1998: Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Marcel Desailly, Thierry Henry e Lilian Thuram, além de Didier Deschamps, seu atual treinador.

Outro destaque da partida, o atacante Mbappé, 19, companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, entrou em campo pressionado após estreia apagada diante da Austrália.

Mbappé foi o destaque da partida. (Foto: Divulgação/FIFA)

Quando Deschamps, capitão na final de 1998 contra o Brasil, levantou a taça de campeão mundial, Mbappé era o único que ainda não havia nascido entre os jogadores franceses que defendem a seleção atualmente.

O atacante entrou para a história como o mais jovem a marcar pela equipe em Copas. O tento dele saiu aos 33min -em chute de Giroud, a bola desviou no marcador peruano, encobriu Gallese e sobrou para Mbappé, diante do gol livre, marcar.

O atacante entrou para a história como o mais jovem a marcar pela equipe em Copas. (Foto: Divulgação/FIFA)



No outro jogo do Grupo C, que aconteceu mais cedo, Dinamarca e Austrália empataram em 1 a 1. Ambas as seleções têm possibilidade de classificação na última rodada.

Para os australianos, que têm 1 ponto e saldo de gols negativo (-1), será necessário vencer o Peru, já eliminado, e torcer para que a França vença os dinamarqueses, com saldo positivo de um tento.

Seleção peruana já está eliminada. (Foto: Divulgação/FIFA)

Desta forma, a Austrália terminaria o grupo com quatro pontos e igualaria a pontuação da Dinamarca. Vitória australiana por dois gols de diferença confirmaria a vaga, pois uma derrota para a França deixaria os europeus com, no mínimo, saldo zerado.

FRANÇA

Lloris; Pavard, Varane, Umtiti e Lucas Hernández; Kanté e Pogba (Nzonzi); Mbappé (Dembélé), Griezmann (Fekir) e Matuidi; Giroud. T.: Didier Deschamps

PERU

Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez (Santamaría) e Trauco; Aquino e Yotún (Farfán); Flores, Cueva (Ruidíaz) e Carrillo; Guerrero. T.: Ricardo Gareca

Local: Arena Iekaterinburgo, em Iekaterinburgo (RUS)

Juiz: Mohammed Abdulla (EAU)

Cartões amarelos: Matuidi e Pogba (FRA); Guerrero e Aquino (PER)

Gol: Mbappé (FRA), aos 33min do 1º tempo

Folhapress