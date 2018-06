França e Dinamarca se enfrentaram nesta terça-feira (26) com a necessidade de, no mínimo, empatarem para atingir suas pretensões momentâneas -e foi o que aconteceu. Em jogo monótono e sob vaias, as seleções fizeram o primeiro 0 a 0 da Copa na Rússia, já com 38 partidas.

Classificada antecipadamente às oitavas de final e precisando só de um ponto para liderar o Grupo C, a França poupou seis titulares para a partida. Até no gol teve substituição, com Mandanda entrando no lugar de Lloris. A igualdade também servia para os dinamarqueses se garantirem no mata-mata, em segundo.

França e Dinamarca são vaiadas em primeiro 0 a 0 da Copa. (Foto: Divulgação/FIFA)



Ao fim dos 90min, a torcida das duas equipes e até os neutros vaiaram de forma mais intensa. Foi o sinal da insatisfação de 78.011 espectadores que lotaram o estádio Lujniki, em Moscou.

Com a primeira posição, a França agora poderá ter em seu caminho nas oitavas a Argentina, que só pode se classificar na segunda colocação do Grupo D.

Para isso, precisa vencer a Nigéria às 15h (de Brasília) e torcer para que a Islândia não vença a Croácia, na combinação mais simples.

Já os dinamarqueses aguardam quem será primeiro do D, Croácia ou Nigéria. Os croatas têm seis pontos, contra três dos nigerianos e possuem cinco de saldo diante de zero dos africanos.

A França jogará no sábado (30) em Kazan, enquanto a Dinamarca atua em Nijni Novgorod no domingo (1).

O primeiro tempo teve apenas cinco chutes na direção do gol, o que reflete a monotonia da partida, muito disputada na zona do meio de campo, e a dificuldade das equipes para criar lances de perigo.

Destes, quatro foram da França e apenas um da Dinamarca, que se mostrou bem satisfeita com o empate.

Em um lance aos 40min, a Dinamarca chegou na área adversária e foi tocando até recuar ao seu campo. Foi o estopim para uma vaia vir das arquibancadas.

Ao fim do primeiro tempo, mais insatisfação dos torcedores e uma vaia geral.

Nada mudou no segundo tempo, e a partida se tornou ainda mais maçante quando o Peru fez 2 a 0 sobre a Austrália em Sochi, antes dos 10min da etapa final.

Ali o futuro de todas as equipes da chave já estava definida.

O único lance que arrancou algum grito de emoção foi um chute de Nabil Fekir na rede pelo lado de fora aos 25min.

Os dinamarqueses só queriam tocar a bola de lado.

No mais, vaias e a certeza do jogo mais decepcionante da Copa.

DINAMARCA

Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Mathias Jorgensen e Stryger Larsen; Christensen; Braithwaite, Eriksen, Delaney e Sisto (Fischer); Cornelius (Dolberg). T.: Age Hareide

FRANÇA

Mandanda; Sidibé, Varane, Kimpembe e Lucas Hernández (Mendy); Kanté e Nzonzi; Dembélé (Mbappé), Griezmann (Fekir) e Lemar; Giroud. T.: Didier Deschamps

Local: Estádio Lujniki, em Moscou (RUS)

Juiz: Sandro Meira Ricci (BRA)

Cartão amarelo: Mathias Jorgensen (DIN)

Folhapress