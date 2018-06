Fifa pune Argentina e Croácia por briga entre torcidas

O Comitê Disciplinar da Fifa condenou a Argentina e a Croácia por uma briga envolvendo torcedores dos dois países na última quinta-feira, data do confronto entre as seleções na Copa do Mundo da Rússia. A AFA (Associação do Futebol Argentino) recebeu uma multa de R$ 402 mil, enquanto a federação croata vai ter de pagar R$ 49 mil para a entidade máxima do futebol.

A multa para a Argentina é maior pelo acúmulo de infrações ocorridas na derrota por 3 a 0 para os croatas. Além da briga em que os torcedores identificados acabaram vetados de irem a outros jogos do Mundial, os argentinos atiraram objetos e entoaram cantos homofóbicos vetados pela Fifa.

Torcedores argentinos agridem torcedor croata. (Foto: Reprodução)

A federação argentina ainda descumpriu um item do regulamento de mídia e marketing do Mundial ao não levar um jogador para falar na saída do gramado depois da pesada derrota para os croatas, que complicou a situação da bicampeã mundial na competição.

A punição aos croatas se restringiu somente ao confronto com os torcedores argentinos, em que objetos também foram atirados.

As duas seleções definem seu futuro na Copa do Mundo nesta terça-feira, a partir das 15h (de Brasília). A Argentina, que precisa vencer para ter chances de ir às oitavas de final, encara a Nigéria em São Petersburgo, enquanto a Croácia pega a Islândia em Rostov para assegurar a primeira posição do Grupo D.

Folhapress