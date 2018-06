Fifa anuncia participação de Ronaldo na abertura da Copa do Mundo

O ex-jogador Ronaldo participará da abertura do Copa do Mundo, nesta quinta-feira (14), antes da partida entre Rússia e Arábia Saudita, confirmou a Fifa na manhã desta segunda (11). O evento será realizado no estádio Luzhniki, em Moscou, a partir das 11h30 no horário de Brasília (17h30 no horário local).

O evento terá também a apresentação do cantor britânico Robbie Willians e da cantora de ópera russa Aida Garifullina.

"A partida de abertura é sempre muito simbólica - é nesse instante que você percebe que esse grande momento, seja como jogador ou torcedor, que estava esperando há quatro anos finalmente chegou", afirmou o atacante pentacampeão pela seleção brasileira.

Foto: Reprodução/Instagram

"Também é muito emocionante para os anfitriões. Depois de tanto trabalho duro, todo o mundo está junto com você para celebrar o amor pelo futebol. Eu senti isso no Brasil há quatro anos e agora estou feliz por dividir esse sentimento com os russos", complementou.

A abertura do Mundial da Rússia será diferente das realizadas anteriormente. Neste ano, a cerimônia focará em atrações musicais e ocorrerá apenas 30 minutos antes do jogo entre Rússia e Arábia Saudita.

"Estou muito feliz de voltar à Rússia para uma apresentação tão única. Eu já fiz muitas coisas na minha carreira e participar da abertura da Copa do Mundo para 80 mil pessoas no estádio e milhares de outras assistindo ao redor do mundo é um sonho de infância", disse Robbie Williams.

Folhapress