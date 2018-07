Fernandinho se diz pronto para substituir Casemiro

O Brasil terá o desfalque de Casemiro na partida das quartas de final da Copa do Mundo. O camisa 5 da seleção fez falta ao parar um contra-ataque do México nesta segunda-feira (2) e levou o seu segundo cartão amarelo na competição.

Em tentativa rápida de ataque do México, o volante chegou por trás no atacante Hirving Lozano e parou a jogada. Pouco depois de receber o cartão, Casemiro ficou batendo na cabeça e se lamentando pela punição.

O primeiro cartão que o volante levou foi no empate por 1 a 1 entre Brasil e Suíça, na estreia da equipe na Copa na Rússia. O possível substituto de Casemiro deverá ser Fernandinho, que não teme assumir a posição no duelo.

"Já joguei assim no meu time", afirmou Fernandinho, um dos remanescentes da Copa de 2014. "Agora, com a suspensão do Casemiro, espero manter o nível que ele vem tendo."

Folhapress