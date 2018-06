Fenômeno, Robbie Williams e Aida Garifullina dão a largada para a Copa

Com pouco mais de 15 minutos de show do cantor britânico Robbie Williams, que apostou em seus hits, da cantora russa Aida Garifullina e participação especial de Ronaldo Fenômeno, que entrou em campo com um garotinho que protagonizou o vídeo de apresentação da Copa e a mascote Zabivaka, rolou no fim da manhã desta quinta-feira, no Estádio Lujniki, em Moscou a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2018.

Foto: Reprodução/Lance!

Depois do rock, dançarinos entraram com o logo da Copa e os símbolos das seleções de Rússia e Arábia. Encerrando, o presidente russo Vladimir Putin:

- Russos amam futebol desde 1897, quando foi jogado pela primeira vez no nosso país, boas vindas - disse, lembrando que a competição mostrará que o russo é um povo amável e isso será visto nesta competição

O primeiro evento

O cerimonial da abertura começou bem antes, com diversos pequenos eventos. O primeiro deles foi a apresentação da bola oficial, quando o Luzhniki não tinha 100 torcedores (muitos entravam e e ficavam passeando pelas lojinhas oficiais e quiosques dos patrocinadores antes de entrarem).

Russia chegando

Pouco depois a Rússia fez a protocolar entrada no gramado, ainda com a delegação de terno. Tchauzinho para uns poucos.

Teve Ibra

Ibrahimovic surgiu no campo para participar de um evento de um dos patrocinadores. Ganhou aplausos muito tímidos.

Momento de glória para a Arábia

Quando restava pouco menos de 90 minutos para o início da cerimônia oficial, a maior parte da torcida no estádio era de árabes. Perto de 500. Quase todos com a camisa verde. Quando a seleção chegou para o protocolo, eles aplaudiram muito seus jogadores.

Olha a taça

Aí foi a vez da entrada da taça. Chegou com o goleiro Casillas, numa caixa lacrada. O campeão de 2010 com a Espanha a ergueu para galera (ainda às moscas) e para os fotógrafos.

E tome vaia

Já com o estádio recebendo 25% de sua capacidade, os goleiros russos entraram para o aquecimento. Foram vaiados ( inclusive por alguns russos).

Terra