Famílias se dividem entre Brasil e Suíça em cidade do jogo

Famílias divididas entre torcedores da Suíça e do Brasil é uma cena que não causa surpresa em Rostov-on-Don, na Rússia, desde a véspera da partida deste domingo (17) entre Brasil e Suíça pela primeira fase da Copa do Mundo. A imagem é resultado principalmente dos casamentos de suíços com brasileiras. Na manhã deste domingo, a família da brasileira Fabiana Althaus chamava atenção num dos pontos turísticos da cidade

Ela vive na Suíça faz 15 anos e estava vestida com a camisa da seleção de Tite. Seu marido, o suíço Philippe Althaus trajava a camisa da equipe europeia. Já os filhos David, Leandro e Yan exibiam um modelo com a metade da camiseta de cada um dos rivais deste domingo. "Eu comprei as camisas e costurei. Eles nasceram na Suíça e falam que vão torcer 60% para os suíços e 40% para o Brasil", diz Fabiana sobre os meninos. David, no entanto, tem outro discurso. "Vou torcer para Suíça", diz ele.





Foto: Divulgação/Fifa

Philippe, em bom português, explica como os filhos torcem para uma seleção que nunca venceu a Copa do Mundo tendo justificativa para apoiar o maior vencedor de Mundiais. "Trabalhei um ano para eles torcerem para a Suíça. Eles sabem que a nossa seleção gosta de ganhar dos grandes", afirmou o suíço.

Um grande número de torcedores dos dois países tomou a cidade já no sábado. Os brasileiros, aparentemente, são mais numerosos e, comprovadamente, mais barulhentos.

Folhapress