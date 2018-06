Espanha sofre, mas vence o Irã

Foi (bem) mais difícil que o esperado, mas a Espanha venceu bateu o Irã por 1 a 0 nesta quarta-feira (20), em Kazan, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B.

Os espanhóis, agora, dividem a liderança do grupo com Portugal. Ambos têm quatro pontos e um gol de saldo. Os iranianos vêm logo atrás, em terceiro, com três pontos. Os marroquinos, com zero ponto, estão eliminados.

No primeiro tempo, a Espanha teve muito mais posse de bola (73% a 27%) e trocou mais que o quádruplo de passes que os iranianos (415 a 100).

Espanhóis comemoram gol. (Foto: Divulgação/FIFA)

Ainda assim, a seleção asiática seguiu fiel a sua proposta de forte marcação e conseguiu se defender. Quase sempre que a Espanha atacava, literalmente todos os jogadores iranianos ficavam atrás da linha da bola.

Sendo assim, os espanhóis não conseguiram criar chances claras de gol na primeira etapa.

A exceção foi um chute de David Silva da entrada da área, já nos acréscimos, após boa troca de passes, mas a zaga iraniana conseguiu bloqueá-lo e a bola foi para fora.

No segundo tempo, entretanto, a história foi outra e houve chances para os dois times.

A Espanha começou avassaladora e, desta vez, conseguindo quebrar as linhas defensivas do Irã. Piqué quase marcou aos 3, após cobrança de escanteio, mas a zaga salvou em cima da linha.

Na continuação da jogada, Busquets chutou de fora da área e o goleiro Beiranvand foi buscar no ângulo. Depois, ainda evitou o gol no rebote.

A partir de uma cobrança de lateral, o Irã criou grande chance aos 7 minutos. Depois de confusão na área, Ansarifard deu belo chute de primeira, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 8, entretanto, a Espanha abriu o placar. Iniesta tocou para Diego Costa, que se preparava para chutar quando o zagueiro Rezaeian tentou afastar. A bola rebateu no brasileiro naturalizado espanhol e foi para o gol iraniano.

Depois do gol espanhol, as melhores chances foram do Irã. Aos 14, Taremi cabeceou com perigo, mas foi aos 16 o lance que os iranianos mais lamentarão nos próximos dias.

Após cobrança de falta na área, a bola sobrou para Ezatolahi. O volante iraniano chutou e a bola entrou.

Iranianos comemoraram muito, com direito a invasão de campo pela comissão técnica, mas a arbitragem acabou marcando impedimento. (Foto: Divulgação/FIFA)



Aos 37, Amiri deu uma bela caneta em Piqué pela esquerda e cruzou na área. Tremi chegou bem de cabeça, mas a bola foi por cima do gol.

A partir daí, o segundo tempo caiu em emoção. A Espanha teve posse de bola, como sempre, mas não criou mais chances claras.

Na próxima segunda (25), a Espanha enfrenta Marrocos em Kaliningrado, às 15h. Basta um empate para que os europeus se classifiquem.

No mesmo dia e horário, Portugal e Irã jogam em Saransk. Ao Irã, só a vitória pode dar a vaga nas oitavas de final. A Portugal, basta um empate.

IRÃ

Beiranvand; Ramin, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (Mohammadi); Omid Ibrahimi, Ezatolahi, Karim (Jahanbaksh), Mehdi, Amiri (Ghoddos); Sardar. T.: Carlos Queiroz

ESPANHA

De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Alba; Busquets, Iniesta (Koke), David Silva, Isco, Lucas Vazquez (Asensio); Diego Costa (Rodrigo). T.: Fernando Hierro

Local: Arena Kazan

Juiz: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Amiri e Omid Ebrahimi (Irã)

Gols: Diego Costa (E), aos 9min do segundo tempo

Folhapress