Espanha e Portugal se enfrentam no jogo mais aguardado da 1ª rodada

Após a goleada da Rússia sobre a Arábia Saudita nessa quinta-feira (14), primeiro dia da Copa do Mundo, chegou a vez dos outros dois times do grupo A entrarem em campo. A sexta-feira também reserva o jogo mais aguardado da primeira rodada: o duelo entre Espanha e Portugal.

A partida entre Egito e Uruguai promete ser um pouco mais equilibrada do que o jogo de estreia, pelo mesmo grupo. Os dois times se enfrentam às 9h, em Ectarimburgo.

Ao meio-dia, Marrocos e Irã se enfrentam pelo grupo B. Os iranianos tentam quebrar um tabu de nunca vencerem na estreia. O Marrocos, por sua vez, volta a uma Copa do Mundo após 20 anos de ausência. “Queremos fazer coisas grandes aqui e mostrar que somos um bom time. Respeitamos o time iraniano”, disse o capitão marroquino Mehdi Benatia. Irã e Marrocos se enfrentam em São Petersburgo.

Foto: Reprodução/Getty Images

O último duelo do dia é o mais aguardado. O melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, enfrenta alguns de seus companheiros do Real Madrid no jogo Portugal x Espanha. Ronaldo terá o experiente João Moutinho, Gonçalo Guedes e Bernardo Silva para tentar a vitória. Do lado espanhol, uma série de jogadores pode decidir - Iniesta, Diego Costa, Isco, David Silva. As opções são variadas para o campeão de 2010. Lusitanos e espanhóis se enfrentam em Sochi, às 15h.

Agência Brasil