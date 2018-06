Empate na estreia deixa torcida desmotivada com a Seleção na Copa

Se a animação dos torcedores brasileiros com a Copa do Mundo já não estava muito grande, depois do desempenho da Seleção no jogo de estreia contra a Suíça, na Rússia, a torcida ficou ainda mais apreensiva quanto aos próximos resultados. Com um primeiro tempo mostrando domínio de jogo e com direito a um golaço de fora da área de Philippe Coutinho aos 19 minutos, o elenco brasileiro retornou para um segundo tempo mais morno, levando um gol do adversário com 25 minutos.



A equipe de Tite ainda chegou a pressionar nos minutos finais em busca da vitória, mas não conseguiu o segundo gol. Os ânimos no campo se exaltaram ainda mais por conta do pênalti não marcado pelo árbitro em cima de Gabriel Jesus. A partida encerrou com um resultado diferente do que vinha acontecendo nas últimas nove edições da Copa do Mundo, onde o Brasil sempre estreava com vitória.



Foto: Fifa

Para os torcedores teresinenses, faltou um pouco mais de garra por parte dos jogadores brasileiros. “Eu achei fraco. Faltou aquele futebol brasileiro, faltou mais garra. Eu acho que o Brasil passa da primeira fase, mas fica nas quartas de finais”, foi o que disse o teresinense Werner Rocha, 25 anos.

Já para Tales Cruz, 24 anos, o time ainda não entrou no ritmo do Mundial e por isso não conseguiu explorar todo seu potencial em campo. Para ele, o time e a equipe técnica são bons e estão bem preparados, mas não mostraram toda a habilidade futebol brasileiro na partida. “Falta aquele jeitinho brasileiro. Em 2002, por exemplo, nossos jogadores tinham mais habilidade e mostravam o futebol arte. Não só fazer gol, não é só ganhar. O Neymar estava muito apagado, ele precisa mostrar essa arte que a gente sabe que ele tem”, afirma.

Mas se alguns torcedores ainda expressam descrédito com a Seleção, outros já demonstram um pouco mais de confiança nos jogadores. É o caso de Francisco Lima Araújo, 25 anos, que foi acompanhar o jogo na Avenida Raul Lopes, onde um grupo de torcedores se concentrou. Para ele, a Seleção fez um bom jogo para um jogo de estreia e tem condições de se sair bem na Copa. “O jogo foi muito bom, nós só não tivemos muita sorte. Dava para sair mais gol, pois tiveram muitas chances. Eu creio que na próxima o Brasil vai golear”, diz.

O próximo desafio da Seleção Brasileira é na sexta-feira (22) contra o time da Costa Rica, ainda pela primeira fase do Mundial. Mesmo que o jogo não termine em vitória, o Brasil precisa garantir pelo menos os sete pontos necessários para avançar para a próxima etapa.

Isabela Lopes e Maria Clara Estrêla