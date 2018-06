Douglas Costa fez sua estreia na Copa do Mundo em um momento em que o Brasil sofria para furar a retranca da Costa Rica. Foi dele o passe para o segundo gol da seleção brasileira na partida nesta sexta-feira (22), marcado por Neymar.

Os dois gols do triunfo por 2 a 0 saíram só nos acréscimos do segundo tempo. Ele festejou sua atuação e saiu em defesa de Neymar, que chorou após o apito final.

Douglas Costa defende Neymar e fala em responsabilidade dividida. (Divulgação/FIFA)



"Estou contente em poder entrar dessa maneira, dando assistência, ajudando o Neymar a fazer o gol, e colocando o meu nível da Juventus na seleção. É o sentimento que estamos no caminho certo, e juntos podemos fazer grandes coisas", afirmou Douglas Costa.

Após a vitória sofrida, Neymar desabou em lágrimas no gramado. O camisa 10 ficou chorando em campo enquanto os jogadores se cumprimentavam. Apesar da pressão em cima do jogador do Paris Saint-Germain, Douglas Costa disse que o grupo da seleção brasileira divide a responsabilidade.

Douglas Costa defende Neymar e fala em responsabilidade dividida. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



"A gente divide todo o peso. Neymar faz a diferença e é o nosso craque, mas dividimos isso. Não é fácil carregar todo o peso. Me sinto lisonjeado pelo gol do Neymar, pois expressa tudo o que estamos sentindo."

Pela segunda partida consecutiva, o Brasil sofreu para fazer gols. Na visão de Douglas Costa, isso reflete uma tendência no torneio. "É a cara da Copa do Mundo, não tem mais bobo. A Costa Rica marca muito bem, até cumprimentei o lateral, porque tem muita qualidade. Sofremos um com o outro lá em campo. Todas as seleções que estão na Copa têm qualidade."

"[A seleção fez um] Grande segundo tempo. Conseguiu impor volume de jogo, precisão, finalizações. O Navas [goleiro da Costa Rica] jogou muito. O primeiro tempo foi muito nervoso, errando passes", analisou Douglas Costa sobre o duelo.

Folhapress