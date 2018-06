A Croácia venceu a Islândia por 2 a 1, nesta terça-feira (26), na Arena Rostov, para fechar a fase de grupos da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Os gols croatas, de Badelj e Perisic, confirmaram o primeiro lugar do grupo D e a vaga nas oitavas de final. Sigurdsson descontou.

O adversário da Croácia nas oitavas de final é a Dinamarca, que ficou no segundo lugar do grupo C. O duelo europeu será às 15 horas (de Brasília) deste domingo (1º), em Nijni Novgorod. Os islandeses se despedem com uma campanha histórica, a sua primeira em Copas do Mundo, na qual segurou empate contra a Argentina.

A seleção da Islândia começou recolhida, bem ao seu estilo, mas se soltou aos poucos por precisar do resultado. Chegou a ter 29% de posse de bola até os 15 minutos, mas a partir daí se propôs a atacar. Fez ótimo primeiro tempo, mas sentiu o gol sofrido no início do segundo e a partir daí mostrou cansaço. Seguiu tentando o empate, mas sempre arriscando cedo demais, com uma dose de desespero.

Croácia vence Islândia e termina 1ª fase 100% . (Foto: Divulgação/FIFA)



Entrando em campo já classificada e com cinco pendurados, a seleção croata resolveu se poupar. Manteve apenas dois jogadores em relação à última partida (Modric e Perisic). O time mostrou pouco interesse no primeiro tempo, mas mudou de postura no início do segundo e só isso já foi suficiente para abrir o placar.

A partida demorou a esquentar porque a Islândia não quis jogar nos 20 minutos iniciais. Quando percebeu que os reservas croatas não eram tudo isso, ganhou confiança. Aos 27, um arremesso lateral de Gunnarsson sobrevoou a pequena área sem ninguém empurrar a gol. Pouco depois Magnusson cabeceou com perigo.

À medida que o tempo passava, a seleção islandesa parecia muito mais ligada na partida. Aos 39, Finnbognason roubou de Badelj na saída de bola croata, tabelou e bateu rente à trave com muito perigo. A seleção nórdica ainda teve tiveram outras duas jogadas de perigo antes do intervalo, período em que Bjarnason teve um chute bloqueado e, pouco depois, uma batida cruzada de Gunnarsson obrigou Kalinic a fazer defesa importante.

O puxão de orelha do técnico croata deve ter sido dolorido no intervalo, afinal a seleção voltou ligada para o segundo tempo. Aos cinco minutos, quando ninguém esperava um chute, Badelj arriscou uma bomba e acertou o travessão. Dois minutos depois, o mesmo volante entrou na área para aproveitar rebote e fazer o gol.

O gol sofrido não desarmou a Islândia, que seguiu em cima da adversária, tentando de todo jeito. O técnico Hallgrimsson trocou um zagueiro por um atacante e mandou a Islândia para cima. Deu certo, aos poucos o time sufocou a Croácia. Após Bjarnason perder chance clara aos 27, Lovren botou a mão na bola minutos depois, e a arbitragem viu pênalti. Gylfi Sigurdsson converteu e deu esperanças à Islândia.

Um dos dois titulares mantidos na equipe, Perisic não chamou muito a atenção durante a partida, mas compensou nos minutos finais. Ele cobrou falta com enorme perigo aos 42 e quase acertou o ângulo, e dois minutos depois escapou livre pela esquerda para fazer bonito gol e dar números finais.

ISLÂNDIA

Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson (Sigurdarson), Ingason, Magnusson; Gunnarsson, Hallfredsson, J. Gudmunds­son, G. Sigurdsson, Bjarnason (Traustason); Finnbogason (A. Gudmundsson). T.: Heimir Hallgrimsson

CROÁCIA

Kalinic; Jedvaj, Corluka, Caleta-Car, Pivaric; Badelj, Modric (Bradaric), Kovacic (Rakitic), Pjaca (Lovren), Perisic; Kramaric. T.: Zlatko Dalic

Local: Arena Rostov

Juiz: Cuneyt Çakor (TUR)

Cartões Amarelos: Hallfredsson, Finnbogason e Saevarsson (Islândia); Pjaca Jedvaj (Croácia)

Gols: Badelj (C), aos 7min do segundo tempo; Gylfi Sigurdsson (I), aos 30min do segundo tempo; Perisic (C), aos 44min do segundo tempo

Folhapress