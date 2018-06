Cristiano Ronaldo marca logo no início e Portugal vence Marrocos por 1 a 0

Mesmo com o bom início e gol logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Portugal sofreu para vencer a seleção do Marrocos por 1 a 0 em Lujniki, Moscou. Cristiano Ronaldo, de cabeça, resolveu a situação mais uma vez para a seleção europeia e assumiu a artilharia da competição com 4 gols marcados.

Ainda sim, Portugal teve mais chances para ampliar. Contudo, foi surpreendo pela seleção de Marrocos, que fez bom jogo e mais posse de bola. O goleiro Rui Patrício foi o herói português, com várias grandes defesas.

Foto: Reprodução/FIFA/Getty Images

O jogo

Após o gol, os portugueses mantiveram bom desempenho por cerca de vinte minutos. O capitão e craque quase fez novamente em duas tentativas, ainda no primeiro tempo.

Nos últimos minutos da primeira etapa e praticamente em todo o segundo tempo, o Marrocos dominou o jogo. O time do zagueiro Benatia, que joga na Juventus, colocou a bola no chão e teve boas oportunidades, além de ter excelente presença no jogo. O camisa 7, Ziyech, jogador da equipe holandesa Ajax, proporcionou lances perigosos a favor dos marroquinos, mas não conseguiu colocar a bola no fundo do gol.

Ambas as seleções aguardam o resultado do jogo entre Espanha e Irã, a ser realizado ainda nesta quarta, às 12h, finalizando a rodada para o grupo B da Copa. Após perder na estreia para o Irã, o time do Marrocos está praticamente eliminado da competição e enfrenta os espanhóis no seu último jogo da chave. Portugal, com um empate e uma vitória, vai a campo na próxima segunda (25) contra o Irã visando garantir sua vaga às oitavas de final.

