Coréia faz dois gols e Alemanha dá adeus à Copa do Mundo

Com a derrota por 2 a 0 para a Coreia do Sul, a Alemanha está eliminada da Copa do Mundo da Rússia. O revés alemão e a vitória sueca por 3 a 0 sobre o México deu à Suécia a liderança do do Grupo F, enquanto os mexicanos ficaram com o segundo lugar.

Se a seleção brasileira, que enfrenta a Sérvia, se classificar em primeiro no Grupo E, enfrenta o México. Caso o Brasil passe em segundo, encara os suecos.

A eliminação alemã na fase de grupos é acontecimento inédito na história do país.

A única vez que a equipe caiu na primeira fase de uma Copa do Mundo foi em 1938, quando o modelo do torneio era diferente e já começava com jogos eliminatórios.

Na época, a equipe empatou na estreia contra a Suíça e um jogo de desempate foi marcado. Na segunda partida, os suíços venceram por 4 a 2 e tiraram a Alemanha do Mundial.

