Conheça os estádios onde serão realizados os jogos da Copa da Rússia

Doze estádios, distribuídos em 11 cidades (Moscou; São Petersburgo; Kazan; Sochi; Volgogrado; Rostov do Don; Ekaterimburgo; Kaliningrado; Nijni Novgorod; Samara e Saransk) sediarão a Copa do Mundo da Rússia, que começa nesta quinta (14).





São eles: Estádio Lujniki; Estádio Spartak; Estádio São Petersburgo; Arena Kazan; Estádio Olímpico Fisht; Arena Volgogrado; Arena Rostov; Arena Iekaterinburgo; Estádio Kaliningrado; Estádio Nijni Novgorod; Estádio Kaliningrado; Arena Samara; e Arena Mordovia.





Ao todo, da fase de grupos à final, no dia 15 de julho, serão 64 jogos. Lujniki e São Petersburgo são os estádios que mais receberão partidas -sete, no total.





Tanto a abertura quanto a final serão reali zadas no Lujniki, em Moscou, estádio inaugurado em 1956 com o nome de Lenin.





ESTÁDIO LUJNIKI

Outros nomes: Estádio Olímpico de Lujniki

Onde: Moscou

Inauguração: 31.jul.1956

Última reforma: iniciada em 2013

Reinauguração: 11.nov.2017

Custo: 24 bilhões de rublos (R$ 1,39 bilhão)

Capacidade: 81.006 espectadores

Time local: Rússia

Mais velho dos estádios do Mundial, foi sede da Olimpíada de 1980 e passou por uma renovação completa, com a retirada da pista de atletismo, para a Copa.

Jogos da fase de grupos:

- Rússia x Arábia Saudita - 14.jun, 12h

- Alemanha x México - 17.jun, 12h

- Portugal x Marrocos - 20.jun, 9h

- Dinamarca x França - 26.jun, 11h

Jogos do mata-mata:

Oitavas - 1º B x 2º A - 1.jul, 11h

Semifinais - Venc. 59 x Venc. 60 - 11.jul, 15h

Final - Venc. 61 x Venc. 62 - 15.jul, 12h





ESTÁDIO SPARTAK

Outros nomes: Arena Spartak, Arena Otkrytie

Onde: Moscou

Inauguração: 2014 (construção iniciada em 2010)

Custo: 18,8 bilhões de rublos (R$1,09 bilhão)

Capacidade: 42.759 espectadores

Time local: Spartak Moscou

Casa do time mais popular do país, recebeu quatro jogos na Copa das Confederações em 2017.

Jogos da fase de grupos:

- Argentina x Islândia - 16.jun, 10h

- Polônia x Senegal - 19.jun, 9h

- Bélgica x Tunísia - 23.jun, 9h

- Sérvia x Brasil - 27.jun, 15h

Jogos do mata-mata:

Oitavas - 1º H x 2º G - 3.jul, 15h





ESTÁDIO SÃO PETERSBURGO

Outros nomes: Arena Zenit, Arena São Petersburgo, Estádio Krestovsky

Onde: São Petersburgo

Inauguração: 22.abr.2017 (construção iniciada em 2007)

Custo: 41,7 bilhões de rublos (R$ 2,42 bilhões)

Capacidade: 68.134 espectadores

Time local: Zenit

Estádio mais caro do Mundial, sua forma lembra um disco voador. Recebeu a abertura e a final da Copa das Confederações.

Jogos da fase de grupos:

- Marrocos x Irã - 15.jun, 12h

- Rússia x Egito - 19.jun, 15h

- Brasil x Costa Rica - 22.jun, 9h

- Nigéria x Argentina - 26.jun, 15h

Jogos do mata-mata:

Oitavas - 1º F x 2º E - 3.jul, 11h

Semifinais - Venc. 57 x Venc. 58 - 10.jul, 15h

3ª lugar - Perd. 61 x Perd. 62 - 14.jul, 11h





ESTÁDIO NIJNI NOVGOROD

Outros nomes: Arena Nijni Novgorod

Onde: Nijni Novgorod

Inauguração: 15.abr.2018 (construção iniciada em 2014)

Custo: 16,2 bilhões de rublos (R$ 941 milhões)

Capacidade: 45.335 espectadores

Time local: Olympiets Nizhny Novgorod

Sua fachada lembra a do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será a casa do Olympiets, clube da 2ª divisão.

Jogos da fase de grupos:

- Suécia x Coreia do Sul - 18.jun, 9h

- Argentina x Croácia - 21.jun, 15h

- Inglaterra x Panamá - 24.jun, 9h

- Suíça x Costa Rica - 27.jun, 15h

Jogos do mata-mata:

Oitavas - 1º D x 2º C - 1.jul, 15h

Quartas - Venc. 49 x Venc. 50 - 6.jul, 11h





ESTÁDIO OLÍMPICO FISHT

Outros nomes: Estádio de Fisht, Estádio Olímpico de Sochi

Onde: Sochi

Inauguração: fev.2014

Última reforma: iniciada em fevereiro de 2017

Reinauguração: 28.mar.2017

Custo: 27,5 bilhões de rublos (R$ 1,59 bilhão)

Capacidade: 41.220 espectadores

Time local: Rússia

Foi construído para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 e reformado para os eventos da Fifa.

Jogos da fase de grupos:

- Portugal x Espanha - 15.jun, 9h

- Bélgica x Panamá - 18.jun, 12h

- Alemanha x Suécia - 23.jun, 12h

- Austrália x Peru - 26.jun, 11h

Jogos do mata-mata:

Oitavas - 1º A x 2º B - 30.jun, 15h

Quartas - Venc. 51 x Venc. 52 - 7.jul, 15h





ARENA KAZAN

Outros nomes: Estádio de Kazan

Onde: Kazan

Inauguração: 14.jul.2013 (construção iniciada em 2010)

Custo: 19,7 bilhões de rublos (R$ 1,14 bilhão)

Capacidade: 41.585 espectadores

Time local: Rubin Kazan

Erguido para a Universíade (2013), sediou o Mundial de Natação (2015) e a Copa das Confederações.

Jogos da fase de grupos:

- França x Austrália - 16.jun, 7h

- Irã x Espanha - 20.jun, 15h

- Polônia x Colômbia - 24.jun, 15h

- Coreia do Sul x Alemanha - 27.jun, 11h

Jogos do mata-mata:

Oitavas - 1º C x 2º D - 30.jun, 11h

Quartas - Venc. 53 x Venc. 54 - 6.jul, 15h





ARENA SAMARA

Outros nomes: Estádio de Samara, Arena Cosmos

Onde: Samara

Inauguração: 28.abr.2018 (construção iniciada em 2014)

Custo: 18,2 bilhões de rublos (R$ 1,05 bilhão)

Capacidade: 44.395 espectadores

Time local: Krylya Sovetov

Sua forma lembra uma nave espacial, em referência às indústrias da região. Será casa do Krylya Sovetov, clube na 2ª divisão.

Jogos da fase de grupos:

- Costa Rica x Sérvia - 17.jun, 9h

- Dinamarca x Austrália - 21.jun, 12h

- Uruguai x Rússia - 25.jun, 11h

- Senegal x Colômbia - 28.jun, 11h

Jogos do mata-mata:

Oitavas - 1º E x 2º F - 2.jul, 11h

Quartas - Venc. 55 x Venc. 56 - 7.jul, 11h





ARENA ROSTOV

Outros nomes: Arena Levberdon, Arena Rostov-do-Don, Estádio de Rostov-do-Don

Onde: Rostov-do-Don

Inauguração: 15.abr.2018 (construção iniciada em 2014)

Custo: 19,8 bilhões de rublos (R$ 1,15 bilhão)

Capacidade: 45.183 espectadores

Time local: FC Rostov

Durante a construção do estádio foram encontradas enterradas cinco bombas da Segunda Guerra Mundial não detonadas.

Jogos da fase de grupos:

- Brasil x Suíça - 17.jun, 15h

- Uruguai x Arábia Saudita - 20.jun, 12h

- Coreia do Sul x México - 23.jun, 15h

- Islândia x Croácia - 26.jun, 15h

Jogos do mata-mata:

Oitavas - 1º G x 2º H - 2.jul, 15h





ARENA IEKATERINBURGO

Outros nomes: Estádio Central de Iekaterinburgo

Onde: Iekaterinburgo

Inauguração: 1957

Última reforma: iniciada em 2014

Reinauguração: 1º.abr.2018

Custo: 12,7 bilhões de rubos (R$ 738 milhões)

Capacidade: 35.036 espectadores

Time local: FC Ural

Tombado, teve a fachada preservada e ganhou arquibancadas temporárias atrás de um dos gols.

Jogos da fase de grupos:

- Egito x Uruguai - 15.jun, 9h

- França x Peru - 21.jun, 9h

- Japão x Senegal - 24.jun, 12h

- México x Suécia - 27.jun, 11h





ESTÁDIO KALININGRADO

Outros nomes: Arena Baltika

Onde: Kaliningrado

Inauguração: 11.abr.2018 (construção iniciada em 2015)

Custo: 17,3 bilhões de rublos (R$ 1 bilhão)

Capacidade: 35.010 espectadores

Time local: FC Baltika Kaliningrad

Foi erguido em uma região distante do centro, onde só havia um pântano. Será a casa do FC Baltika, time que disputa a 2ª divisão.

Jogos da fase de grupos:

- Croácia x Nigéria - 16.jun, 16h

- Sérvia x Suíça - 22.jun, 15h

- Espanha x Marrocos - 25.jun, 15h

- Inglaterra x Bélgica - 28.jun, 15h





ARENA MORDOVIA

Outros nomes: Estádio de Saransk, Estádio de Yubileyniy

Onde: Saransk

Inauguração: 21.abr.2018 (construção iniciada em 2011)

Custo: 15,8 bilhões de rublos (R$ 918 milhões)

Capacidade: 44.021 espectadores

Time local: FC Mordovia

De formato oval, terá na fachada cores ligadas ao artesanato típico da região. Será casa do FC Mordovia, time da 3ª divisão

- Peru x Dinamarca - 16.jun, 13h

- Colômbia x Japão - 19.jun, 12h

- Irã x Portugal - 25.jun, 15h

- Panamá x Tunísia - 28.jun, 15h





ARENA VOLGOGRADO

Outros nomes: Estádio de Volgogrado

Onde: Volgogrado

Inauguração: 21.abr.2018 (construção iniciada em 2014)

Capacidade: 45.061 espectadores

Time local: FC Rotor

Arena foi erguida do zero no local onde ficava um estádio. Será casa do FC Rotor, hoje na 2ª divisão.

- Tunísia x Inglaterra - 18.jun, 15h

- Nigéria x Islândia - 22.jun, 12h

- Arábia Saudita x Egito - 25.jun, 11h

- Japão x Polônia - 28.jun, 11h

