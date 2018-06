A Copa do Mundo já começou e o Brasil tem a primeira disputa no próximo domingo (17). Os teresinenses, com os televisores ligados na partida, não querem perder um lance. Sabendo disso, o comércio e órgãos públicos já se antecipam, organizando horários especiais nos dias de jogos da seleção brasileira para que todos possam acompanhar as partidas. Esse já é um hábito comum no período da Copa do Mundo.

Comércio e órgãos têm funcionamento diferenciado na Copa. (Foto: Arquivo O Dia)



Governos Municipal e Estadual

O governador Wellington Dias e o prefeito Firmino Filho assinaram decretos que alteram o funcionamento das repartições públicas municipais e estaduais. Nos dias de jogos apenas os serviços essenciais (como hospitais e coleta de lixo) serão mantidos. No caso do Governo Estadual, o expediente será suspenso nos dias que os jogos ocorrem pela manhã, já que é o mesmo turno de funcionamento dos órgãos da administração direta, indireta, autarquias e fundações.

Já nos dias que os jogos ocorrem durante a tarde, os órgãos funcionam em expediente normal até as 13h30. Na Prefeitura de Teresina e suas repartições, os servidores serão liberados do expediente, mas terão que compensar o período não trabalhado com o acréscimo de uma hora por dia no expediente até completar o total de horas não laboradas.

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí (Sindilojas/PI) confirmou a mudança nos horários. O primeiro jogo não vai alterar o funcionamento do comércio, pois acontece no domingo. Nos dias que ocorre durante a semana, no entanto, o funcionamento das lojas será suspenso no turno dos jogos. Assim, no caso do segundo jogo, que ocorre na manhã do dia 22, as lojas funcionarão apenas durante a tarde, de 12h às 18h. O inverso é válido também. No terceiro jogo da 1º fase, o comércio funcionará de 8h às 14h. O funcionamento das lojas nos demais jogos dependerá do desempenho do Brasil nessa primeira fase, já que ainda não uma tabela definida para a 2ª fase.

Shoppings

No Shopping Rio Poty, a concentração começa a partir das 14h nos jogos dos dias 17 e 27 de junho, com show antes e após as partidas, que serão transmitidas na praça de alimentação. No domingo (17), o comércio dentro do shopping funcionará de 18h às 21h. A praça de alimentação estará aberta das 12h às 22h. O jogo do dia 22 de junho não será transmitido e o shopping estará aberto das 12h às 22h. O Teresina Shopping também vai transmitir os jogos na praça de alimentação, que funcionará em horário normal nos dias de jogos. No domingo (17), as lojas estarão abertas entre 10h e 14h.

Bancos

O funcionamento dos bancos é organizado de acordo com cada jogo, de maneira bastante específica. Segundo o Sindicato dos Bancários do Piauí, no dia 22 de junho, as agências funcionarão de 13h às 17h. Já no dia 27 de junho, quando o jogo ocorre às 15h, o atendimento será realizado de 9h às 17h



Nathalia AmaralAnanda Oliveira