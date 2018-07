Com um fuso que coloca a Rússia seis horas à frente do Brasil e empurra partidas da Copa para o período da manhã, as padarias têm se beneficiado mais dos jogos da seleção brasileira do que o restante do comércio. Nesta segunda-feira (2), em partida que iniciou às 11h, o Brasil venceu o México por 2 a 0 e se classificou para as quartas.



No dia 22, quando o Brasil enfrentou a Costa Rica às 9h, a receita nominal de vendas por hora no varejo em geral registrou queda de 19,8%, de acordo com o ICVA (Índice Cielo do Varejo Ampliado), calculado pela adquirente brasileira.

No setor de padarias, no entanto, houve alta de 7,1%.

O resultado da primeira fase dos jogos para o varejo brasileiro foi de queda de 25% na receita de vendas, em média, nos três jogos do Brasil, na comparação com dias comuns.

Com jogos pela manhã, padarias faturam mais entre varejistas na Copa. (Foto: Arquivo O Dia)



Com o jogo às 9h, o segmento de alimentação em bares e restaurantes registrou impacto negativo de 13,2%, principalmente na hora do almoço.

Vestuário apresentou queda de 32,8%, indicando, segundo a Cielo, que o setor abriu praticamente somente após a partida.

Quando o jogo acontece na parte da tarde, os bares conseguem se beneficiar também, principalmente porque o fim do expediente em diversas empresas é antecipado.

No dia 27, quando o Brasil jogou contra a Sérvia às 15h, as vendas no varejo mantiveram o patamar de queda: -24,5% em relação a uma quarta-feira comum.

Os bares, no entanto, tiveram alta de 43,7%. As padarias mostraram um crescimento de 9,3%.

A alta dos bares não foi suficiente para compensar a queda nos restaurantes, cujo faturamento foi baixo no período do almoço que antecedeu o jogo. Com isso, o desempenho de alimentação em bares e restaurantes recuou 16,9%.

Os setores mais impactados negativamente no dia 27 foram os de vestuário (-49,6%) e de móveis, eletros e lojas de departamento (-45,7%). Em ambos os casos, os dados da Cielo apontam lojas com faturamento zero durante o período do jogo, o que indica que muitas optaram por fechar as portas durante a partida.

Os supermercados sofreram impacto menor, com o faturamento caindo 4,4%. Antes do jogo houve um pico de vendas, com os consumidores se abastecendo para assistir à partida.

O ICVA acompanha mensalmente a evolução do varejo brasileiro de acordo com a sua receita de vendas, com base em um grupo de mais de 20 setores mapeados pela Cielo, responsáveis por 1,4 milhão de pontos de vendas ativos credenciados à companhia.

Folhapress