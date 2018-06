Com futebol mais ofensivo, torcida ganha ânimo em Teresina

Foi gol, mas não valeu. Gabriel Jesus recebeu de William e mandou para o fundo da rede do goleiro Navas, mas estava em posição irregular e o bandeirinha marcou impedimento. Após o lance, a Seleção Brasileira começou a atacar mais forte. Coutinho lançou na área para Neymar, que não dominou bem e permitiu que Navas chegasse antes para afastar o perigo. O meia Philippe Coutinho arriscou de fora da área, do mesmo lugar do gol contra a Suíça, mas dessa vez mandou para fora.



Com um início, de jogo mais ofensivo contra a Costa Rica, a Seleção Brasileira começou a dar mais ânimo à torcida teresinense. Reunidos na Rua Ari Barroso, no bairro Monte Castelo, os torcedores arriscam placar mais altos, com gols de Neymar, William e Paulinho. "Eu quero um 4 x 0 para o Brasil. A animação é muita, muita alegria e eu acho que dessa vez o Neymar se destaca", é o que diz o teresinense João Batista.



Torcedores se reúnem no Monte Castelo para assistir ao jogo do Brasil

Assim como ele, a torcedora Islense Naércia acredita que, mesmo sendo um jogo complicado e mais difícil que o da Suíça, a Seleção Brasileira não vai decepcionar. "A partida começou empolgante, a gente vai com tudo para o último jogo. Foi difícil engolir a derrota da última Copa, mas a gente consegue sim", é o que afirma a torcedora em todo seu otimismo.

O Brasil entra em campo contra a Seleção da Costa Rica pela segunda rodada do Grupo E na Copa do Mundo. Com o uniforme azul, a equipe começa o jogo com uma postura mais ofensiva, mas sendo acuada em algumas jogadas. Assim como aconteceu em outros jogos, Neymar tem sido o jogador mais visado em campo pelos adversários. Em menos de 20 minutos, o craque da Seleção Brasileira sofreu três faltas, No jogo contra a Suíça, foram 10.

Maria Clara Estrêla, com informações de Lucas Albano