Um dos melhores em campo na vitória brasileira contra o México, Willian enfim brilhou na classificação do Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo. Foi seu primeiro grande jogo na Rússia.

O lance do primeiro gol da seleção contra o México, na cidade de Samara, saiu dos seus pés. A partida terminou 2 a 0.

Com dribles e arrancadas, Willian brilha e faz seu 1º grande jogo na Copa. (Foto: Divulgação/FIFA)



Pela esquerda, que não é o seu lado preferido, o camisa 19 conseguiu uma rápida arrancada, chutou cruzado na área do goleiro Ochoa e viu Neymar empurrar, de carrinho, para abrir o placar.

A jogada justificou o apelido dado por Tite no ano passado, de "foguete". No Chelsea (ING), ele também costuma decidir em jogadas de velocidade.

Se na fase de grupos Willian não havia ainda conseguido acertar uma só bola no gol dos adversários, nesta segunda sua pontaria melhorou.

O atacante foi quem mais criou jogadas perigosas pela seleção, obrigando o goleiro mexicano a fazer boas defesas.

Criticado nas primeiras partidas do Brasil na Copa, Willian só não ficou mais ameaçado de perder o lugar porque Douglas Costa se machucou.

O jogador da Juventus (ITA) entrou no segundo tempo do jogo contra a Costa Rica, teve bom desempenho, mas foi afastado pelo departamento médico por causa de contusão na coxa.

Com o passe dado nesta segunda, Willian chegou ao número de sete assistências em jogos sob o comando de Tite.

A última tinha sido também para Neymar, no amistoso contra a Áustria, na preparação para o Mundial, em junho.

O camisa 19 foi substituído aos 45min do segundo tempo, para a entrada do zagueiro Marquinhos.

Folhapress