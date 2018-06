Com dois gols nos minutos finais, Brasil reconquista confiança da torcida

Se o torcedor brasileiro estava com o pé atrás com o desempenho da Seleção Brasileira no jogo de estreia na Copa do Mundo, esta desconfiança deu lugar à certeza de que, agora, o Brasil seguirá mais firme na competição e com grandes chances de chegar ao hexacampeonato. Os dois gols marcados por Philippe Coutinho e Neymar nos minutos finais do jogo reconquistaram a confiança do torcedor na Seleção.



Assim como em todo o país, o torcedor teresinense agora respira aliviado com o resultado da partida e comemora a vitória, mas ainda tem ressalvas a fazer quanto ao desempenho dos jogadores. Para Aristone Borges, a Costa Rica foi um adversário, mas a Seleção ainda pode melhorar, principalmente Neymar. “Ele precisa deixar de cair. O Firmino também tem que jogar mais, do mesmo jeito que o Coutinho tem que entrosar mais o meio de campo e o ataque. Do jeito que está dá para ganhar, mas dá para melhorar”, afirma.



Fotos: Assis Fernandes/ODIA

Outro que também demonstra confiança é na Seleção é Jardel Martins, que se reuniu com amigos para acompanhar a partida no Dirceu I. Ele diz que acreditou nos jogadores até o último minuto: “A gente sofreu muito, mas a gente é brasileiro, a gente acredita. Agora seguimos com muita alegria e a festa não tem hora para acabar”.

E por falar em festa que não tem hora para acabar, um dos principais destinos do teresinense para comemorar esta vitória do Brasil é o bairro Saci, onde grupos de torcedores se reuniram desde cedo para assistir à partida. A casa da senhora Maria das Dores Mousinho é um dos pontos de encontro mais animados da Avenida Principal do bairro. “Chamamos amigos, são nove irmão reunidos aqui, a família é grande e a gente está feliz e acreditando que o Brasil vai passar dessa fase e torcemos muito por isso. Estamos na torcida e bastantes otimistas”, diz a torcedora.

No bairro Dirceu, o dia também vai ser de comemoração. A senhora Célia de Queiroz, por exemplo, vai manter a tradição de reunir com os vizinhos para montar a festa na Rua José Emiliano Paes Landim. “Hoje ainda vai ter muita festa, vamos até de noite com muita música e folia, vamos ter bandas e muitos shows”, diz a senhora.

O Brasil agora possui quatro pontos em seu grupo e vai decidir seu futuro na próxima partida contra a Sérvia, na quarta-feira (27) às 15 horas. A Seleção poderá passar em primeiro lugar no grupo, em segundo ou nem avançar, mas a vitória de hoje deixa o futuro do Brasil na Copa um pouco mais claro.

Maria Clara Estrêla, Ananda Oliveira e Lucas Albano