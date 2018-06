Com a estréia do Brasil, Neymar pode igualar feitos de Pelé e Zico

O Brasil faz seu primeiro jogo neste domingo (17) na Copa do Mundo da Rússia contra a Suíça, finalizando a primeira rodada do Grupo E. Se a partida de estreia para o time já é um ato importante na competição, para Neymar, principal jogador da seleção, pode valer muito mais. O camisa 10 precisa somente entrar em campo ante os suíços para se igualar a outros grandes jogadores que vestiram a "amarelinha", como Pelé, Rivellino, Zico e Rivaldo.

Um exemplo desses feitos é o simples número estampado em seu uniforme: o 10. Ao longo da história da seleção brasileira, somente quatro jogadores entraram em duas Copas seguidas com a numeração em sua camisa: Pelé (1958-62-66-70), Rivellino (74-78), Zico (82-86) e Rivaldo (98-2002). Neymar repete o feito ao ter sido o principal jogador do time no torneio de 2014, realizado no Brasil, e no atual.



(Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo/CBF)



Se marcar contra a Suíça, Neymar também entra na seleta lista de jogadores que fizeram gols nas partidas de estreia em Copas. Pelé marcou nos primeiros jogos da Seleção em 1962, 66 e 70. Leônidas (34 e 38) e Baltazar (50 e 54) também haviam conseguido e Sócrates (82 e 86) foi o último. Em 2014, Neymar fez dois na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia.

O jogador também pode se tornar o 4º maior artilheiro do Brasil. A contagem de gols pelos critérios utilizados pela CBF mostra que Romário tem 56 e Neymar 55. Esse ranking tem como primeiro colocado Pelé (95), em seguida Ronaldo (67) e Zico (66) com a medalha de bronze.

O jogo entre Brasil e Suíça começa às 15h (horário de Brasília) e será realizado na Rostov Arena, em Rostov-on-Don. O próximo jogo da seleção é na sexta-feira (22), contra a Costa Rica.



Rede TV!