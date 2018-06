Cavani marca dois, e o Uruguai elimina Portugal de Cristiano Ronaldo

Cavani ofuscou Cristiano Ronaldo neste sábado (30). O atacante uruguaio fez dois gols e foi decisivo na vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre Portugal, no estádio Olímpico Fisht, em Sochi, pela Copa do Mundo da Rússia.

O resultado levou os uruguaios às quartas de final do Mundial em campanha superior à realizada quatro anos atrás, no Brasil. Na ocasião, a Celeste Olímpica parou nas semifinais ao perder para a Colômbia.



Cavani marcou dois e o Uruguai eliminou Portugal da Copa (Foto: Fifa)

O destaque da partida foi o atacante Cavani, autor dos dois gols. O primeiro, de cabeça, aos 7min do primeiro tempo. Após o intervalo, Pepe igualou para Portugal, aos 10min, mas o jogador do PSG definiu o triunfo uruguaio aos 16min, com um belo chute colocado no canto esquerdo de Rui Patrício.

Ainda no segundo tempo, Cavani saiu machucado e virou uma preocupação para o técnico Oscar Tabárez nas quartas de final.

Na próxima fase do mata-mata, o Uruguai terá a França pela frente. A seleção europeia venceu a Argentina por 4 a 3 horas antes do triunfo celeste. O confronto será realizado na próxima sexta (6), às 11h, em Nijni Novgorod.

Folhapress