Brasil enfrenta o México pelas Oitavas de Final da Copa

Peso no ataque e um jogo ofensivo. É isso que as Seleções do Brasil e do México prometem no jogo de hoje (02) em Samara, na Rússia. Os times entram em campo pelas Oitavas de Final da Copa do Mundo e quem perder estará eliminado da competição. Esta é a primeira vez que as duas seleções se enfrentam na fase do mata-mata em uma Copa.



Todos os outros jogos entre Brasil e México na competição aconteceram durante a fase de grupos. Ao todo, os mexicanos e brasileiros entraram em campo quatro vezes em Copas do Mundo e a Seleção Canarinha leva vantagem quando se analisa os números: foram três vitórias (em 1950, 1954 e 1962) e um empate em 2014. Nos quatro confrontos, o Brasil não sofreu nenhum gol.

Dos dois lados do gramado, nomes fortes prometem uma partida emocionante para o torcedor: a Seleção Mexicana conta com o volante Héctor Herrera e o atacante Peralta, que participaram da decisão contra o Brasil durante as Olimpíadas de Londres de 2012. Na ocasião, o México ganhou de 2 a 1 do Brasil. Na defesa mexicana, o goleiro Ochoa prometeu dazer uma de suas melhores atuações em campo.

Já na Seleção Canarinho, os nomes da vez são o craque Neymar e Philippe Coutinho, que é o artilheiro do Brasil nesta Copa. Tite decidiu manter a mesma equipe que bateu a Sérvia na última quarta-feira. O lateral direito Fágner e Felipe Luís, na lateral esquerda, estão confirmados.

Maria Clara Estrêla