Arena Teresina vai transmitir Brasil x Sérvia na Ponte Estaiada nesta quarta

O Complexo Turístico Ponte Estaiada, zona Leste da capital, voltará a receber torcedores da seleção brasileira nesta quarta-feira (27). O Arena Teresina volta a ocorrer no espaço abaixo da ponte, que desta vez vai reunir o público que deseja assistir ao jogo Brasil x Sérvia do Mundial da Rússia. A festa gratuita conta com apoio da Prefeitura de Teresina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec).

No jogo de estreia da seleção brasileira na Copa, o Arena Teresina reuniu cerca de quatro mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar (PM). A expectativa é que esse número cresça no jogo contra a seleção da Sérvia. Ainda com a proposta de ter uma programação variada, o evento desta quarta terá início às 13h, a seleção brasileira entra em campo somente às 15h.

Para o secretário da Semdec, Venâncio Cardoso, o evento teve grande aceitação com o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa e acredita que no próximo jogo será ainda maior.

“No primeiro jogo tivemos uma grande participação da população. O Arena Teresina se mostrou um lugar tranquilo para assistir a transmissão dos jogos. Acredito que esse novo jogo terá mais participação ainda, porque o povo voltou a ter fé na seleção. A Semdec apoia esse evento pois acredita que alguns pontos turísticos de Teresina devem ser melhor aproveitados para a promoção de eventos, negócios e manifestações culturais diversas”, explicou o secretário.



Além do jogo Brasil x Sérvia, a organização do Arena Teresina tem a intenção de transmitir mais um jogo, que é a grande final da Copa do Mundo da Rússia, diretamente do estádio Luzhniki em Moscou. Entretanto esse cenário pode mudar dependendo da evolução da seleção brasileira e os horários dos jogos.

“Nós optamos por fazer só os jogos que são às 15h, mas se o Brasil for passando de fase nós também faremos as quartas de final e claro a grande final independente se der Brasil ou não”, explicou Bruce Cordão, organizador do evento. Ainda de acordo com Bruce Cordão, o evento, que é uma ideia da iniciativa privada, com patrocínio da da Brahma, seguirá o padrão da atividade anterior ao iniciar a festa duas horas antes do jogo.

“Nós esperamos o dobro, no mínimo, de pessoas nessa nova edição, pois a repercussão da primeira festa foi muito positiva. Por isso vamos manter o padrão de todo evento começar duas horas antes do início do jogo com atração musical. Sempre traremos três ou quatro atrações em todo evento”, acrescentou.

Segurança e Trânsito

A Superintendência de Transporte e Trânsito (Strans) estará operacionalizando o trânsito da região da Ponte Estaiada no dia do jogo. Parte da Avenida Raul Lopes será interditada logo cedo para receber os torcedores. A Polícia Militar do Piauí, juntamente com a Guarda Municipal de Teresina e seguranças particulares, estará mobilizada para garantir toda a parte de segurança dos presentes durante toda a movimentação.

