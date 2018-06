Árbitro de vídeo é usado pela 1ª vez e França vence Austrália por 2x1

Mesmo sendo considerada a seleção favorita para o jogo, a França sofreu para garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Austrália na Arena Kazan, na manhã deste sábado (16). O jogo entrou para a história das Copas do Mundo, pois pela primeira foi usado o polêmico árbitro de vídeo (VAR, em inglês), alterando uma decisão do árbitro.

Foto: Reprodução/Fifa/Getty Images

Tecnologia entra em campo

O uso do Árbitro de Vídeo foi determinante para resultar um pênalti para a França. O atacante Griezmann chutou forte e fez o primeiro gol da partida. Alguns minutos após o gol francês, houve um pênalti para a Austrália e o volante Jedinak empatou o jogo após boa cobrança.

A partida também foi a primeira partida com um gol marcado com o sensor ativado no chip na bola. Após chute do meio-campista francês Pogba, a bola bateu no travessão e parou atrás da linha do gol da Austrália. Após certa dúvida do árbitro, o gol foi confirmado.

Favorita em seu grupo, mesmo não tendo jogado bem, a França dispara na frente no Grupo C, com três pontos. Peru e Dinamarca, os outros times da chave, fazem o segundo jogo às 13h deste sábado, em Saransk.

