Personagem central da disputa entre Portugal e Marrocos, tanto pelo gol marcado quanto pela implacável perseguição da torcida cada vez que tocava na bola nesta quarta-feira (20), Cristiano Ronaldo evitou as perguntas de jornalistas na entrevista coletiva após a partida.

Ele foi apresentado por uma funcionária da Fifa, que fez uma pergunta sobre como ele se sentia sobre a vitória. "Estou muito feliz de jogar, ganhar os três pontos. Me surpreendeu [a oposição apresentada por Marrocos], eles tiveram uma intensidade muito alta. Mas eu consegui marcar um gol, e vencemos", disse.

Alvo de torcida, Cr7 evita jornalistas e fala em 'jogo a jogo'. (Foto: Reprodução/Instagram)



"Nosso objetivo é jogo a jogo, agora vamos atrás de vencer", completou, dizendo que o objetivo do time é chegar em primeiro lugar do grupo. Depois, levantou-se e saiu da sala.

O atacante, apesar do gol, teve uma atuação menos destacada do que no primeiro jogo na Copa, quando marcou três vezes contra a Espanha. As vaias começaram quando ele surgiu no telão do Estádio Lujniki, ainda no túnel que dá acesso ao campo.

Durante o jogo, era insistentemente vaiado sempre que tocava na bola -e na comemoração de seu gol. Além de marroquinos, russos também estavam no coro contrário ao astro. Em outros momentos, a torcida gritava "Messi" para provocá-lo com a referência ao argentino com quem divide o domínio do posto de melhor do mundo há uma década. Ele foi eleito o melhor jogador da partida contra o Marrocos.

Para o técnico português, Fernando Santos, o adversário apresentou um bom futebol. Ele considera que Portugal começou o jogo bem, mas depois enfrentou adversidades. "É jogo de Mundial. São jogos difíceis para todas as equipes. Agora temos quatro pontos, é o que nos importa", afirmou.

Questionado se havia semelhanças entre a campanha portuguesa e seu desempenho na Eurocopa de 2016, vencida pelo time de Cristiano Ronaldo após jogos com desempenho irregular, Santos afirmou que apenas está pensando no último jogo da fase de grupos, contra o Irã.

Ele brincou sobre o fato de atacante já ter quatro gols em dois jogos, sendo que está em sua quarta Copa do Mundo e nunca havia mostrado tal resultado em campo. "Tem um bom treinador", riu, para depois completar que o atleta tem um repertório maior hoje do que no passado. Ele rejeitou a noção de que o jogador está em boa fase porque jogou menos nessa temporada pelo Real Madrid: "Ele jogou 44 jogos, quantos jogaram isso?".

O técnico de Marrocos, primeiro time eliminado no Mundial, fez críticas à arbitragem da partida.

"Analisem. Há faltas e escanteios não marcados. Sempre o Cristiano Ronaldo. Mas não irei criticar os árbitros, posso sofrer alguma sanção, então direi apenas que estou muito orgulhoso do meu time", disse o francês Hervé Renard, insinuando que jogadas envolvendo o atacante português tiveram complacência do juiz.

Renard afirmou que o seu time jogou bem, de forma competitiva. "Nos faltou eficiência, pois tivemos muitas oportunidades de gol", disse ele, que agora comandará o time para cumprir tabela contra a Espanha.

O treinador foi questionado sobre a escalação de Amrabat, atacante que havia sofrido uma concussão no jogo contra o Irã, cinco dias antes. "Eu não sou médico. Ele fez uma ótima partida", disse.

Folhapress