Africanos ficam fora do mata-mata pela 1ª vez em 36 anos

Pela primeira vez, desde o Mundial da Espanha de 1982, uma seleção africana não consegue passar da fase de grupos da Copa do Mundo. A derrota de Senegal para a Colômbia por 1 a 0 nesta quinta-feira (28) eliminou a última esperança dos africanos.

Desde 1998, o continente africano tem sido representado por pelo menos cinco seleções em Copas. No Brasil, em 2014, duas seleções da África avançaram às oitavas de final. A Argélia acabou eliminada pela campeã Alemanha, e a Nigéria perdeu para a França.

Foto: Divulgação/FIFA

Na Copa do Mundo de 1982, a África contou com a participação de duas seleções, Argélia e Camarões. Os argelinos venceram o Chile e perderam para Alemanha e Áustria. Os camaroneses empataram as três partidas contra Itália, Peru e Polônia. As duas seleções caíram na fase de grupos.

A primeira participação de uma seleção africana em Copa do Mundo foi em 1934, na Itália. O Egito, representante do continente, perdeu para a Hungria por 4 a 2 e foi eliminado.

Foto: Divulgação/FIFA



Depois disso, os africanos só voltaram à Copa em 1970, no México, com a seleção de Marrocos. Os marroquinos empataram com a Bulgária e perderam para Alemanha e Peru.

Folhapress