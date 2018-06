O estudante Luís Carlos da Silva Oliveira disse que é a primeira vez que vem acompanhar um jogo do Brasil na Ponte Estaiada e está otimista com o resultado da partida. "Eu ia pro Dirceu, mas me disseram que aqui iria estar mais movimentado e estou adorando. Acredito que o jogo vai ser 2 a 0 pro Brasil".



Ao lado de Luís, Marcos Silva é um dos torcedores que acredita no bom resultado da seleção. Segundo ele, a seleção brasileira está preparada e com um técnico com experiência, o que pode resultar na taça para o Brasil. "Nós vemos que a equipe está unida em busca do resultado, como não vimos nas últimas copas, então acho que o resultado vai ser, sim, positivo".