A jogada de Neymar, seguida do apito final do juiz, foi o suficiente para levar a torcida teresinense ao delírio. O torcedor Francisco Antonio comenta que o Brasil jogou mais em cinco minutos mais do jogou que no jogo todo. "Agora a gente chega na final, vamos com confiança que agora a gente ganha".



Outro que também demonstra confiança na Seleção Brasileira é Jardel Martins, que diz que acreditou na seleção até o último minuto. "A gente sofreu muito, mas a gente é brasileiro, a gente acredita. Agora a gente segue com muita alegria, a festa não tem hora para acabar", disse o torcedor em meio à comemoração.