A torcida voltou a se animar com o ritmo de jogo do Brasil neste segundo tempo. O Brasil tem criado grandes chances de gol. Nos primeiros cinco minutos, o time fez mais que no primeiro tempo inteiro, com chances criadas por Paulinho, Coutinho, Fagner e Neymar. A defesa da Costa Rica corta como pode, com destaque para a atuação do goleiro Navas.

A torcida teresinense ganha ânimo com a atuação dos jogadores